Beyoğlu'nda 1. Film Günleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Beyoğlu'nda 1. Film Günleri Başladı

Beyoğlu'nda farklı kültürler arasındaki sinema bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 1. Beyoğlu Film Günleri başladı. 27 Şubat'a kadar sürecek etkinlikte, 14 farklı ülkeden seçilen filmler izleyicilere sunulacak.

19.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Beyoğlu'nda kültürlerarası sinema yolculuğu başladı

İSTANBUL - Sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan hikayeleri Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel dokusu içinde bir araya getiren 1. Beyoğlu Film Günleri başladı. 27 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinlikle, 14 farklı ülkeden 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'daki Başkonsolosluklar ile işbirliği yaparak 1. Beyoğlu Film Günleri'ni başlattı. Etkinliğin açılış töreni İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ve Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos'un yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk gösterimi olan İtalya yapımı 'Dünyanın En Güzel Günü' filmi izleyiciyle buluştu. 27 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulmuş olacak.

"Sinemanın birleştirici gücünü Beyoğlu'muzda hissedeceğiz"

Programın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu'nun kültürel mirasına yakışır bir etkinliğin açılışını yapıyoruz. Beyaz perdede hayat bulan hikayeleri paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. 14 farklı ülkenin katılımıyla, sinemanın farklı ve özgün renklerini Beyoğlu'nda izleyicilerle buluşturuyoruz. Bu ilhamla gerçekleştirdiğimiz 1. Beyoğlu Film Günleri'nde, sinemanın ortak dili sayesinde, farklı coğrafyalardan gelen hikayeleri birlikte seyredeceğiz. Sinemanın birleştirici gücünü burada, Beyoğlu'muzda hep birlikte hissedeceğiz. Birlikte hissedeceğiz ve birbirimizi daha iyi anlayacağız. Her film, kendi kültürünün bir yansıması olacak ve hepimizi ortak bir duygu etrafında buluşturacak. Biliyoruz ki bir şehri sanat güzelleştirir, ruh verir. Beyoğlu bu ruhu yüzyıllardır taşıyor ve taşımaya da devam edecek. Beyoğlu Belediyesi olarak biz, sanatı her daim destekledik ve her yeni adımımızda desteklemeye devam edeceğiz. Bu önemli etkinliğin hayata geçmesinde emeği geçen tüm konsolosluklarımıza, kültür merkezlerimize, organizasyon ekibimize ve elbette sanatseverliğiyle her daim bir adım öne çıkan Beyoğlu halkına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu Film Günleri'nin kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine iniyorum"

İtalya Başkonsolosu Elene Clemente ise, "Belediye başkanımız Sayın İnan Güney ve ekibine verdikleri sürekli destek ve işbirliğimizi güçlendirdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca benim Beyoğlu tarih konferanslarımdan İtalyan film gösterimlerine, edebiyat etkinliklerinden, Belediye Başkanının da katıldığı Tera Santa'daki konsere kadar bir çok kültürel projede birlikte çalıştık. Bu noktada gelişen ortaklık yalnızca mekanlarla sınırlı kalmayıp etkinliklerimize katkı sağlayan teknik ve lojistik destekleri de kapsamaktadır. Bu noktada Beyoğlu Film Günleri'nin de kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine iniyorum" diye konuştu.

Film gösterimlerine ücretsiz rezervasyon yaptırılabilecek

Uluslararası sinema buluşmasında Türkiye'nin öncülüğünde Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan olmak üzere 14 ülke katıldı. Film gösterimleri; 19 Şubat Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında, 20 Şubat Perşembe günü 12.00-16.00 saatleri arasında, 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da, 25 Şubat Salı günü 14.00 -19.00 saatleri arasında, 26 Şubat Çarşamba günü 14.00 -19.00 saatleri arasında, 27 Şubat Perşembe günü ise 16.00-19.00 saatleri arasında İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek. Gösterimlere katılmak isteyen sinemaseverler, Beyoğlu App Etkinlikler sekmesinden ücretsiz rezervasyon yaptırabilecekler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu'nda 1. Film Günleri Başladı - Son Dakika

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