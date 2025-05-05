Bilecik'te Folklorama Dans Gösterisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Folklorama Dans Gösterisi

Bilecik\'te Folklorama Dans Gösterisi

Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde Bilecik'te Folklorama gösterisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

05.05.2025 12:34
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1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Bilecik'te "Folklorama" dans gösterisi sergilendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Bilecik'te gerçekleştirildi.

Folklorama temalı dans gösterileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzleyiciler gösterilerin ardından dansçıları ayakta alkışladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve sanatseverlerin katıldığı etkinlikte, DOB Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini opera ve bale aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Festival ile Anadolu'nun farklı bölgelerinde de sahne sanatlarını izleyiciyle buluşturarak, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediğini aktaran Bircan, "Aynı zamanda, bu sanat dallarının daha az bilindiği şehirlerde farkındalık yaratmak ve izleyici kitlesini artırmak da festivalin önemli amaçları arasındadır. Yaklaşık 47 yıl sonra kentimizde ağırladığımız sanatçılar, opera ve balenin eşsiz ahengini Anadolu ezgileri ve tiyatral gösterilerle harmanlayarak unutulmaz bir deneyim yaşattı. Yapılan temsiller, hem yerel halkı hem de farklı şehirlerden gelen sanatseverleri bir araya getirerek, tarihi ve doğal güzelliklerle bezenmiş Anadolu coğrafyasında benzersiz bir sanat atmosferi oluşturuyor." dedi.

Bircan, gösteri sonunda İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürü Tolga İyi Uyarlar'a, çömlekten yapılmış kahve fincanı takımı hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Folklorama Dans Gösterisi - Son Dakika

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