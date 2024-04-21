Binali Yıldırım, Türk dünyasından gelen çocuklar ile buluştu

Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı. Tayvanlı turistler ise Safranbolu'yu en çok tercih eden grup oldu.