Binali Yıldırım, Türk dünyasından gelen çocuklar ile buluştu
İSTANBUL - Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'ye gelen çocuklar ile buluştu.
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 'Türk Dünyası 23 Nisan Buluşmaları' çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC'den Türkiye'ye gelen çocuklar ile bir araya geldi.
4 gün boyunca Ankara ve İstanbul'da kültürel geziler yapacaklar
Türk dünyasından çeşitli ülkelerden gelen 30 çocuk, İstanbul ve Ankara'da kültürel gezilere katıldı. Çocuklar, gün içerisindeki gezilerinin ardından Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile buluştu.
"İstanbul'un güzelliklerini görme imkanı buldular"
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Yaklaşık 30 civarında öğrencimizi ve öğretmenimizi bugün 19 Nisan'dan itibaren buraya getirdik. 19-20-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da çeşitli tarihi yerleri gezdiler. İstanbul'un güzelliklerini görme imkanı buldular. Yarın, hızlı tren ile Ankara'ya geçecekler. Ankara'da meclis ziyareti olacak, Cumhurbaşkanımız kabul edecek ve Ankara'da diğer etkinliklere katılacaklar" ifadelerini kullandı.
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Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları Atatürk sevgisini anlattı, türküler söyledi ve folklor gösterisi yaptı. Çocuklara hediyeler verildi ve sihirbazlar ilginç illüzyon gösterileri sundu. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve gençlerin geleceğe olan güvenlerini gösterdiğini ifade etti.
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, 29 ülkeden gelen çocuklar Türkiye'ye gelerek yöresel dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şenliğin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve dünya çocukları arasında sevgi, barış ve dostluğun gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. Şenlikte Filistin'in onur konuğu olarak davet edilmesi ise büyük anlam taşıdı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün girişimleriyle düzenlenen etkinlikte, Türk derneklerinin katkılarıyla çeşitli gösteriler sergilendi ve sanatçıların performansları izlendi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı. Tayvanlı turistler ise Safranbolu'yu en çok tercih eden grup oldu.
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliğinde Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin önemine vurgu yaparak, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
Düzce'de motor ustası Murat Çetin, tamir ettiği araçlardan çıkan atık parçaları kullanarak hayal ürünü metal heykel ve objeler yapmaktadır. Çetin, eserlerini sergileyeceği bir müze kurmayı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflemektedir.
Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Semiha Göncü Kitabevi ve kitap kafenin açılışı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gerçekleştirildi. Açılışla birlikte Bileciklilerin kültür ve sanat hayatına yeni bir katkı sağlandı.
Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk ve Gürcü sanatçıların el işleri eserlerinden oluşan 'El Emeği, Göz Nuru' isimli sergi açıldı. Sergi, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu himayesinde düzenlendi ve birçok farklı el sanatı eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye katılan Türk ve Gürcü sanatçılar, Başkonsolos Yılmaz ile Bakan Yardımcısı Dzneladze'ye el sanatı ürünlerinden bazılarını hediye etti.
Ankara Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile düzenlenen 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği', 29 ülkeden 500 çocuğu bir araya getirdi. Etkinlikte çizgi film karakterlerinin sahne alması ve birbirinden keyifli gösteri ve etkinlikler yer aldı. Şenlik, 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan program sonrası son bulacak.
Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bir hafta boyunca sürecek bir programla gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin, 'Milli bayramları büyük bir coşkuyla kutlayacağız' sözüne istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihinden itibaren kırsal mahallelerde başlayan çocuk şenliği etkinlikleri şehir merkezinde devam ediyor.
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