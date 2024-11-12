Bingöl'de 'Kalbimiz Gazze' Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bingöl'de 'Kalbimiz Gazze' Festivali Başladı

Bingöl\'de \'Kalbimiz Gazze\' Festivali Başladı

Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Filistin'e dikkat çekmek için başladı.

12.11.2024 16:18
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Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'ndaki açılış programında kısa film tanıtımı yapıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Sefa Zengin'in yaptığı programda, çekimleri TRT World ekipleri tarafından, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli gösterildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, açılıştaki konuşmasında, Bingöl'ün her karışının tarih koktuğunu, kentin adeta film platosu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Bingöl'de de genel asayiş ve güvenlik konularında önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Usta, bu aşamadan sonra kendilerine düşen görevin kenti kültür ve sanat merkezi haline getirmek, şiir, edebiyat, resim, tiyatro ve sinema ile özdeşleştirmek olduğunu belirtti.

İlde önceki yıllarda yapılan birçok film çalışmasının bugün artık bu topraklarda filizlenmiş birer sanat tomurcuğuna dönüşmesini gururla izlediklerini dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sinema müktesebatına, akademik çalışmalara ve festival kültürüne yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz. Bu yıl da önemli bir tema ile sinemaseverlerle buluşan festivalimize Türkiye dahil 108 ülkeden 2 bin 5 başvuru yapıldı. Başvurular arasında en fazla Türkiye ve İran'dan filmler var. Ön jürinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu 32 film finale kaldı. Bu vesileyle bir kez daha genç sinemacılarımıza başarılar diliyorum.

Bugün ayrıca sinema festivali aracılığıyla; Filistin'de yaşanan acıları, Filistinlilerin örnek direnişini ve özgürlük umudunu daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Birazdan izleyeceğimiz belgesel ile Filistin'de yaşanan acılara bir çığlık ve haykırış da Bingöl'den yükseltmek istiyoruz. Çünkü sinema, dünyada olan biteni anlamamıza katkı sunan, düşünceyi estetikle buluşturarak ruhu besleyen en güçlü sanatlardan biridir."

Usta, festivalde sergilenecek her eserin, Gazze için atılan bir özgürlük adımı, manipülasyonlara karşı gerçekliğe çağrı ve Filistinlilerin haklı mücadelesine sanatsal bir destek olduğunu vurgulayarak, "Etkinliğin, başta Gazze'de yaşanan insanlık dramı olmak üzere 'deprem", 'çevre duyarlılığı', 'göçmen sorunu', 'modern bireyin yalnızlığı', 'taşra ve kent ikilemi', 'teknoloji ve görünürlük sarmalı', 'gönüllü sadelik' gibi konularda farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, "Festivalin çok önemli bir konusu var. İsrail'in Filistin'de masum sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırılar kabul edilemez. Dünya, uluslararası toplumlar tarafından da bu göz ardı edildiği ve bununla ilgili adım atılmadığı için saldırılar insani bir felakete yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Programa oyuncular Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Veda Yurtsever, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival 15 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de 'Kalbimiz Gazze' Festivali Başladı - Son Dakika

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