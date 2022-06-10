Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

10.06.2022 09:45
Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendiKerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalleri yapıldı.

Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

BİNGÖL Bingöl'de Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalleri yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022-2023 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finalleri Bingöl merkez Ulu Camide yapıldı.

Bingöl başta olmak üzere Van, Bitlis, Muş, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Siirt illerinden birinci çıkanlar, bölge birinciliği için yarıştı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle bölge finallerinde Muş birincisi Ahmet Agit olurken, Türkiye finallerine katılmaya da hak kazandı.

Her bir katılımcının Kur'an-ı Kerim'i güzel okuduğunun altını çizen İl Müftüsü Vekili Yunus Bolluk, "2022 yılı Camiler ve Din Görevliler Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali bu yıl ilimizde gerçekleştirildi. Daha önce illerinde birinci seçilen katılımcılar, buraya gelerek bölge finalinde yarıştılar. Yarışma neticesinde birincimiz Muş'tan gelen arkadaşımız, ikinci ise Bingöl'den katılan okuyucumuz, üçüncü olan ise Van'dan gelen arkadaşımız oldu. Muş'tan katılım sağlayan arkadaşımız Türkiye finallerinde yarışacaktır. Kendisini ve yarışmaya katılan her bir arkadaşımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bölge finallerinde birinci olan ve mutlu olduğunu dile getiren Ahmet Agit de "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği 2022-2023 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması Bingöl'de yapıldı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada birinci oldum. Bundan dolayı mutluyum çünkü Cenab-ı Hak hayırlarda yarışın diye buyuruyor. Bundan sonraki sürecimiz Türkiye finalidir. Final de il birincisi olduğum Muş'ta yapılacak. Hayırlısını istiyorum" diye konuştu.

Merkez Ulu Camide düzenlenen yarışmalara yoğun ilgi gösterilirken, programa Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Müftü Vekili Yunus Bolluk, İmam hatipler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye finalinin ise Muş'ta gerçekleşeceği bildirildi.

Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Bingöl, Muş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

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