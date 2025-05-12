Bitlis Beş Minare Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis Beş Minare Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bitlis Beş Minare Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bitlis'te düzenlenen ilk 'Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nde sanatçılara ödüller verildi.

12.05.2025 10:09
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BİTLİS'te bu yıl ilki düzenlenen 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nde uzun metraj, belgesel ve kısa metrajlı filmlerinde dereceye giren sanatçılar ödüllerini aldı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı sponsorluğunda düzenlenen, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Eren Üniversitesi, ilçe kaymakamlıkları ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın da desteklediği birinci Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nde uzun metraj, belgesel ve kısa metrajlı filmlerde dereceye giren sanatçılara ödülleri verildi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen gala ve ödül törenine, Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, festival danışmanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'YOĞUN VE GÜZEL BİR GALAYDI'

Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik, festivale ilginin oldukça yüksek olduğunu, katılanların Bitlis'in tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulduğunu söyledi. Çelik, "Muhteşem organizasyonlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem 6 ilçede farklı zamanlarda atölyelerimiz, söyleşilerimiz oldu. Hizan'da da Kenger Festivali vardı. Oyuncularımız halkla buluştu, festivale katıldı. Söyleşileri açık havada yaptılar. Özellikle Bitlis'i ve kültürünü daha iyi tanısınlar diye merkez ve 6 ilçede gezi turları düzenledik. Nemrut Krater Gölü'nü, Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan'ı tüm konuklarla ziyaret ettik. Ödül alan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Artık ikincisi için hazırlıklara başlayacağız. İlk olmasına rağmen galada 500 bin TL'lik ödül dağıttık. Amacımız, sinema yapımcılarını biraz da teşvik etmek. Sinema yapımcılarının, özellikle festivallere katılanların çoğunda bütçe sorunu var. Bunu aşmak için biraz da bir bütçe verelim dedik. İnanılmaz yoğun ve güzel bir galaydı" dedi.

FESTİVALDE DERECEYE GİREN SANATÇILAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Festivalin belgesel kategorisinde yönetmenliğini Yalçın Çiftçi'nin yaptığı 'Beyaz Dağın Çocukları' birinci, Ömür Gürgen'in yönetmenliğini yaptığı 'Ali Amca' ikinci, Evrim İnci'nin yönetmenliğini yaptığı 'Duvar' belgesi üçüncü oldu. Uzun metraj film kategorisinde ise Orhan İnce'nin yönetmenliğini yaptığı 'Hevi' birinci, Levent Onan'ın yönettiği 'Aşkın Dünkü Çocukları' ikinci, Javier Lester Abalsamo'nun yönetmenliğini yaptığı 'Coco's Moon' üçüncü oldu. Kısa metraj film kategorisinde de Ömer Ferhat Özmen'in yönetmenliğini yaptığı 'Eksi 1' birinci, Onur Güler'in yönettiği 'Hangi Gece Büyüdüysem' ikinci, Onur Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bomba' filmi üçüncülüğü elde etti. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Jüri Özel Ödülü Sedat Benek'in çektiği 'Madak' belgeseline, Bitlis Beş Minare Özel Ödülü ise 'Vuslat' filmine verildi. Festivalde dereceye giren yönetmenlere plaket ve para ödülleri verildi. Program, tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Yıldız'ın stand-up gösterisi ile son buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bitlis Beş Minare Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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