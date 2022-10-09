Bitlis haberi... Bitlis'te Tıvorlu İsmail rüzgarı esti - Son Dakika
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Bitlis haberi... Bitlis'te Tıvorlu İsmail rüzgarı esti

09.10.2022 09:10

Bitlis haberler... Bitlis'te Tıvorlu İsmail rüzgarı esti Polis memurunun düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail binlerce kişiyi muhteşem dansıyla coşturdu Bitlis'in Hizan ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Adnan Çakmak'ın düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail, binlerce davetliyi performansıyla coşturdu.

Bitlis'te Tıvorlu İsmail rüzgarı esti

Polis memurunun düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail binlerce kişiyi muhteşem dansıyla coşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Adnan Çakmak'ın düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail, binlerce davetliyi performansıyla coşturdu.

Bir süre Hakkari'de görev yapan ve daha sonra Van'a atanan polis memuru Adnan Çakmak için memleketi Hizan ilçesinde konser havasında görkemli bir düğün töreni yapıldı. Hakkari'de görev yaptığı süre zarfında halk tarafından sevilen ve halkla iç içe olan polis memuru Adnan Çakmak, memleketi Hizan ilçesinde dünya evine girdi. Aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden binlerce davetlinin yanı sıra Gevdan aşiretine mensup Hakkari'nin köklü esnafından H. İbrahim Aşkan ve fenomen yeğeni Tıvorlu İsmail Aşkan da düğün törenine katıldı. Tıvorlu İsmail Aşkan'ın geldiğini öğrenen binlerce vatandaş, düğün alanına akın etti. Düğün törenine renk katarak farklı bir atmosfer oluşturan Tıvorlu İsmail, binlerce kişiyi coşturdu.

Polis memuru Çakmak, bu mutlu gününde yanında olan ve kendisini onurlandıran tüm davetlilere ve özelikle Hakkari bölgesinden gelen H. İbrahim Aşkan ve fenomen yeğeni Tıvorlu İsmail Aşkan'a teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bitlis haberi... Bitlis'te Tıvorlu İsmail rüzgarı esti - Son Dakika

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