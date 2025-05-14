Bitlis\'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı

BİTLİS Valisi Ahmet Karakaya, kentte 19-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı' ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Karakaya, 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, dene-yap atölyeleri, insansız denizaltı gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra 100'ün üzerinde yazarın katılacağı etkinlikte vatandaşları alanda görmek istediklerini söyledi.

Bitlis'te düzenlenecek olan 'Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı' ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ile Şube Müdürü Metin Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı. Vali Karakaya, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kentte hareketliliğin yaşanması amacıyla faaliyet planlaması yaptıklarını söyledi. Gelecek hafta 19 Mayıs Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle gençlerimizi unutmamız mümkün değildi. Bayram törenine ek olarak bir gençlik festivali ile il merkezi ve bütün ilçelerimizdeki gençlerimizin teknolojiyle, bilimle, sanatla, kültürle hemhal olacakları o konuda ilgilerini cezbedecek birtakım faaliyetler planladık. Bitlis Gençlik Festivalimiz 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, dene-yap atölyeleri, insansız denizaltı gibi AFAD'ın, emniyetin, jandarmanın çeşitli etkinlik TIR'ları, simülasyon TIR'ları yer alacak. Bütün gençlerimizi ve ilgilileri buraya bekliyoruz. Yine 19 Mayıs'ta saat 13.00'da açılışını yapacağımız Bitlis Kitap Fuarı'nı da ziyaret edeceğiz. 19 Mayıs'ta başlayan kitap fuarımız 25 Mayıs'a kadar devam edecek."

Fuara, 100'ün üzerinde yazar ve 120 civarında yayınevinin katılacağını belirten Vali Karakaya, öğrenciler ve gençler başta olmak üzere eğitim camiasını, kamu görevlilerini, esnafı, kadın, erkek bütün Bitlis halkını Mevlana Parkı'nda düzenlenecek kitap fuarına davet etti. Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Tufan Gündüz, Şule Köklü gibi birçok yazarın katılacağı fuarda imza günleri düzenleneceğini anlatan Karakaya, "Bu güzel etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen ve bize gönlünü açarak sponsorluk desteği veren Ziraat Bankası Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Köklü bir tarihe ve geçmişe sahip Bitlis kadim bir kent. Bizde hem gençlerimizin ve hemşehrilerimizin yaşama sevincini artırmak hem de kitapla, kültürle, sanatla, bilimle buluşturmak adına Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı gerçekleştireceğiz." dedi.