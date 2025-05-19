Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı Coşkuyla Başladı

Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında başlayan Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı, kortej yürüyüşüyle açıldı. Yaklaşık 100 yazar ve 120 yayınevinin katılımıyla 7 gün sürecek festivale, birçok etkinlik de dahil edildi.

19.05.2025 17:17
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Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı başladı

BİTLİS - Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde kortej yürüyüşü yapılarak Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı açıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Katakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'un da katıldığı kortej yürüyüşünde yaklaşık 50 metrelik Türk bayrağı da taşındı. Bitlis Mevlana Parkı'na kadar süren yürüyüş sonrası 7 gün sürecek Gençlik Festival ve Kitap Fuarı'nın da açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 106. yıl önce Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs'ın bir milletin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, doğusuyla, batısıyla emperyalist güçlerin işgal girişimine dur dediği bir destanın başlangıcı olduğunu söyledi. Vali Karakaya, Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'na değinerek, birbirinden ünlü yazarların Bitlis'te okurlarıyla buluşacağı etkinliklerin 7 gün süreceğini belirterek, "Bugün burada, gençlerimizin hayallerine dokunacak, onların ufkunu genişletecek bir organizasyonda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizde; AFAD, emniyet, jandarma gibi kurumlarımızın eğitim tırları, DENEYAP atölyeleri, MTA Genel Müdürlüğü'nün interaktif etkinlikleri, üniversitemizin ve okullarımızın bilimsel çalışmaları ve daha birçok kamu kurumumuzun teknolojik hizmetleri sizlerle buluşacak. 60'tan fazla uygulamalı atölye, 6 etkinlik tırı ve onlarca etkinlik aracı ile ilimizde bir ilki sizler için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vali Karakaya, festival kapsamında 100'ün üzerinde yazar ve 120'den fazla yayınevinin okuyucuyla bir araya geleceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Festival kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı ise Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Merve Gülcemal, Tarık Tufan, Murat Menteş, Şule Köklü, Gülşen Gazel ve Tufan Gündüz gibi yazarların yer aldığı, 100'ü aşkın seçkin yazarımızı ve 120'den fazla yayınevini bir araya getiriyor. Söyleşiler, imza günleri ve yayınevi etkinlikleri ile kültür ve edebiyat dolu bir hafta sizleri bekliyor. Bu festivali ve fuarı sadece bir etkinlikler bütünü olarak değil, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Bitlis'imizin ruhuyla harmanlanmış bir buluşma olarak görüyoruz."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Bir hafta burada güzel etkinlikler olacak. Özelikle buraya gelen deprem tırları, AFAD tırı ve aynı zamanda kitap fuarı güzel olacak. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise "İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün gençlere armağan edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz milletimizin gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz sizlere emanettir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda sporcular tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, tekvando, eskrim ve basketbol sporcuları gösterilerini sundu. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından mini bir konser verilirken, halkoyunları gösterileri de programda büyük ilgi gördü.

Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı F4 tipi uçaklar ile Skorsky tipi helikopter, etkinlik alanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama yapan uçak ve helikopterleri çekebilmek için etkinliğe katılan vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı.

Açılış programı, protokol üye üyelerinin stantları gezmeleri ile sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tatvan'da dae coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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