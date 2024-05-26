Bolu'da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü düzenlendi

Bolu\'da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin\'i Anma Günü düzenlendi

Bolu'da düzenlenen etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı marşları seslendirdi. Katılımcılar şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf gösterisi sahnelendi. Programa Ahmet Davutoğlu, Yüksel Coşkunyürek, Tanju Özcan ve diğer birçok isim katıldı.

26.05.2024 18:08
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Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" düzenlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ilçe girişinde yaptığı duayla başlayan etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı marşları seslendirdi.

Marşlar eşliğinde Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'ndan Göynük Belediyesi önüne kadar yürüyen katılımcılar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf gösterisi sahnelendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, eski milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü düzenlendi - Son Dakika
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