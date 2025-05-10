Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması

Bolu\'da Türk Dünyası Kültür Buluşması

Bolu'da düzenlenen etkinlikte Türk dünyası ülkeleri bir araya geldi, kültürel gösteriler yapıldı.

10.05.2025 16:02
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Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması etkinliği düzenlendi.

Kültürel kaynaşmayı artırmak ve Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan katılımcılar yer aldı.

Ankara, Eskişehir, Sakarya ve Karabük'ten öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte halk oyunları performansları sergilendi, yöresel lezzet sunumları yapıldı.

Etkinlikte katılımcılar, kültürlerini tanıtma imkanı da buldu.

Yöresel yemekler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile protokol üyeleri tarafından katılımcılara ikram edildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kültür, sanat ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması - Son Dakika

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