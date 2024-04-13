Bozkırdaki renk cümbüşü böyle görüntülendi
Dev bahçede ilkbaharın renklerine yoğun ilgi
KIRŞEHİR - Japonya'dan getirilen ağaçlar ile renklendirilen Türkiye'de bilinen en büyük Japon bahçelerinden birisi olan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi; ilkbaharda oluşturduğu renklerle farklı güzellikleri bir arada yaşatıyor.
Japon arkeologların Japonya'dan getirdikleri bitkiler, Kırşehir'de oluşturulan doğa manzarasına yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan bahçede; Kalehöyük kazılarını başlatması sonrası bin 300 çeşit farklı bitki ile renk cümbüşü oluşturuyor. Sık sık bahçeye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Yusuf Öztürk; "Bu yapay gölde, şelalede bu ağaçların, çiçeklerin arasında güzel güzel zaman geçiririz. İlkbaharın gelmesiyle tabii burası daha da güzelleşti. Farklı farklı ağaçlarımız var" dedi. Bahçeyi görmek için İstanbul'dan gelen Mukadder Önkal ise; "Her yıl geliyoruz. yazları buradayım. Kışın İstanbul'dayım. Yani yarı günümüz buralarda geçiyor. Beğeniyoruz burayı misafirlerimizi getiriyoruz. Misafirlerimiz de beğeniyor. Torunu getiriyorum" diye konuştu. Annesi ile birlikte gelen Ahmet Demirbilek de "Kırşehir'den geliyorum. Müzeyi gezdim. Müze çok güzeldi. Müzede tarihi eserler vardı. Balıkları da çok sevdim" ifadelerini kullandı.
Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan köyünde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bozkırdaki renk cümbüşü: Kırşehir'deki Japon Bahçesi - Son Dakika
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