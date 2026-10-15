Bu hafta sinemalarda 10 film vizyona giriyor, Naza belgeseli de gösterime başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu hafta sinemalarda 10 film vizyona giriyor, Naza belgeseli de gösterime başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sinema salonlarında komedi, drama, aksiyon, gerilim ve animasyon türlerinde 10 film vizyona giriyor. Naza belgeseli, İsrail'in Gazze'deki katliamına dair 3 yıl süren çalışmaya dayanıyor; Dondurmam Gaymak: Gapital 20 yıl önceki filmin hikayesini sürdürüyor.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Tel Aviv çatılarından gece çekilen ve İsrail'in Gazze'deki katliamını konu alan belgesel film "Naza", Yuval Abraham ve Rachel Szor'ın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı film, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri beyaz perdeye taşıyacak.

İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan ve 3 yıl süren bir gazetecilik çalışmasının ürünü olan belgesel, Gazze'deki İsrail saldırılarında görev almış askerlerin tanıklıklarına dayanıyor.

" Dondurmam Gaymak: Gapital"

Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik ve Okan Cabalar'ın başrollerini paylaştığı Eyüp Boz yönetmenliğindeki "Dondurmam Gaymak: Gapital" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

20 yıl önce çekilen "Dondurmam Gaymak" filminin hikayesini devam ettiren yapım, merhum Ali Usta'dan miras kalan "Nasip Dondurmaları"nı hayatta tutmaya çalışan Kamil ve kasabalının hikayesini konu ediniyor.

"Hasip ile Nasip"

Toygan Avanoğlu, Didem Balçın, Alper Kul, Ufuk Özkan, Selim Erdoğan ve Barış Başar'ın rol aldığı "Hasip ile Nasip", haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Özgür Bakar'ın yönettiği film, kasabadaki yerel iktidarı yıllardır aralarında paylaşan iki eski dost Hasip ile Nasip'in, kasabaya dönüş yapan çocukluk aşkları Perihan'ın belediye başkanlığına üçüncü aday olması sonrası yaşanan olaylar ertafında dönüyor.

"Kefaret"

Reed Van Dyk'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kefaret", bir dram hikayesini merkezine alan savaş filmi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Boyd Holbrook, Kenneth Branagh ve Hiam Abbass'ın rol aldığı film, Irak Savaşı sırasında verdiği bir kararın bir ailenin hayatını altüst etmesinden yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmeye çalışan eski bir Amerikan askerinin hikayesini anlatıyor.

"Street Fighter"

Aksiyon ve dram karışımı "Street Fighter", yolları ayrılan efsanevi dövüşçülerin, Ryu'nin çağrısıyla Sokak Dövüşçüleri Dünya Turnuvası için yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Kitao Sakurai'nin yönettiği filmde, Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa ve Callina Liang rol aldı.

"Aşk ve Yaşam"

Jane Austen'in ünlü eserinden uyarlanan "Aşk ve Yaşam", tüm varlığını kaybettikten sonra dul anneleriyle taşrada mütevazi bir hayata adım atan Dashwood kız kardeşlerin hikayesini odağına alıyor.

Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles ve Caitriona Balfe'nin başrollerini paylaştığı filmi Georgia Oakley yönetti.

"Balina Düşüşü"

Austin Abrams, Josh Brolin ve Elisabeth Shue'nin rol aldığı Brian Duffield'in filmi "Balina Düşüşü", babasının cenazesini okyanustan geri getirmek için dalış yaptığı sırada devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulan genç bir dalgıcın, hayvanın karnında kısıtlı oksijenle hayatta kalma ve kaçma mücadelesini konu ediniyor.

"Emiray: Macera Yolcusu"

Kenan Aktaşın'ın animasyon filmi "Emiray: Macera Yolcusu", gizemli bir bulmacayı çözünce açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk çağına savrulan bir grup arkadaşın, farklı diyarlara dağılan ekiplerini toplayıp kendi zamanlarına dönmek için verdiği mücadeleyi işliyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Raymond Creamer'in ABD yapımı filmi "Kanlı Gece", evde doğum sırasında kar fırtınası yüzünden mahsur kalan bir çiftin ve ebelerinin, doğum komplikasyonlarıyla ve evdeki olası bir karanlık varlıkla mücadelesini anlatıyor.

Kemal Danacı'nın çektiği "Cin Hikayeleri: Zulman", Zonguldak'ta maden işçisi Süleyman'ın, çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine Cuhenna kabilesinin hedefi haline gelmesini ve bir Hüddam'dan yardım bulmak için çıktığı yolculuğu odağına alıyor.

Kaynak: AA
Dondurmam GaymakKültür SanatBelgeselİsrailSinemaGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
Kocaeli’de eğitime bir gün daha ara verildi
Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 13:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bu hafta sinemalarda 10 film vizyona giriyor, Naza belgeseli de gösterime başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei