Bu hafta sinemalarda 10 film vizyona giriyor, Naza belgeseli de gösterime başlıyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Tel Aviv çatılarından gece çekilen ve İsrail'in Gazze'deki katliamını konu alan belgesel film "Naza", Yuval Abraham ve Rachel Szor'ın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı film, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri beyaz perdeye taşıyacak.

İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan ve 3 yıl süren bir gazetecilik çalışmasının ürünü olan belgesel, Gazze'deki İsrail saldırılarında görev almış askerlerin tanıklıklarına dayanıyor.

" Dondurmam Gaymak: Gapital"

Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik ve Okan Cabalar'ın başrollerini paylaştığı Eyüp Boz yönetmenliğindeki "Dondurmam Gaymak: Gapital" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

20 yıl önce çekilen "Dondurmam Gaymak" filminin hikayesini devam ettiren yapım, merhum Ali Usta'dan miras kalan "Nasip Dondurmaları"nı hayatta tutmaya çalışan Kamil ve kasabalının hikayesini konu ediniyor.

"Hasip ile Nasip"

Toygan Avanoğlu, Didem Balçın, Alper Kul, Ufuk Özkan, Selim Erdoğan ve Barış Başar'ın rol aldığı "Hasip ile Nasip", haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Özgür Bakar'ın yönettiği film, kasabadaki yerel iktidarı yıllardır aralarında paylaşan iki eski dost Hasip ile Nasip'in, kasabaya dönüş yapan çocukluk aşkları Perihan'ın belediye başkanlığına üçüncü aday olması sonrası yaşanan olaylar ertafında dönüyor.

"Kefaret"

Reed Van Dyk'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kefaret", bir dram hikayesini merkezine alan savaş filmi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Boyd Holbrook, Kenneth Branagh ve Hiam Abbass'ın rol aldığı film, Irak Savaşı sırasında verdiği bir kararın bir ailenin hayatını altüst etmesinden yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmeye çalışan eski bir Amerikan askerinin hikayesini anlatıyor.

"Street Fighter"

Aksiyon ve dram karışımı "Street Fighter", yolları ayrılan efsanevi dövüşçülerin, Ryu'nin çağrısıyla Sokak Dövüşçüleri Dünya Turnuvası için yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Kitao Sakurai'nin yönettiği filmde, Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa ve Callina Liang rol aldı.

"Aşk ve Yaşam"

Jane Austen'in ünlü eserinden uyarlanan "Aşk ve Yaşam", tüm varlığını kaybettikten sonra dul anneleriyle taşrada mütevazi bir hayata adım atan Dashwood kız kardeşlerin hikayesini odağına alıyor.

Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles ve Caitriona Balfe'nin başrollerini paylaştığı filmi Georgia Oakley yönetti.

"Balina Düşüşü"

Austin Abrams, Josh Brolin ve Elisabeth Shue'nin rol aldığı Brian Duffield'in filmi "Balina Düşüşü", babasının cenazesini okyanustan geri getirmek için dalış yaptığı sırada devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulan genç bir dalgıcın, hayvanın karnında kısıtlı oksijenle hayatta kalma ve kaçma mücadelesini konu ediniyor.

"Emiray: Macera Yolcusu"

Kenan Aktaşın'ın animasyon filmi "Emiray: Macera Yolcusu", gizemli bir bulmacayı çözünce açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk çağına savrulan bir grup arkadaşın, farklı diyarlara dağılan ekiplerini toplayıp kendi zamanlarına dönmek için verdiği mücadeleyi işliyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Raymond Creamer'in ABD yapımı filmi "Kanlı Gece", evde doğum sırasında kar fırtınası yüzünden mahsur kalan bir çiftin ve ebelerinin, doğum komplikasyonlarıyla ve evdeki olası bir karanlık varlıkla mücadelesini anlatıyor.

Kemal Danacı'nın çektiği "Cin Hikayeleri: Zulman", Zonguldak'ta maden işçisi Süleyman'ın, çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine Cuhenna kabilesinin hedefi haline gelmesini ve bir Hüddam'dan yardım bulmak için çıktığı yolculuğu odağına alıyor.