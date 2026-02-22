Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası İlk Provasını Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı ve Konservatuvar Öğrencilerine Eğitim Yardımı Derneği ortaklığıyla kurulan "Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası" ilk provasını yaptı.

Tamamı 17 yaş ve altı çocuklardan oluşan orkestranın ailelere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, BUÜ Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan BUÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ersen Varlı, güzel bir projenin başlangıcında bir araya geldiklerini söyledi.

Başlangıç aşamasında çeşitli eksikliklerin olduğunu dile getiren Varlı, öğrenci sayılarını ilerleyen günlerde artırmayı planladıklarını anlattı.

Varlı, buna yönelik çeşitli stratejilerinin olduğunu belirterek, "Umarım Bursa'ya yakın iller başta olmak üzere Türkiye'nin tamamından 17 yaşa kadar, bir senfoni orkestrasında görev yapabilecek düzeydeki çocuklarımız buraya katılırlar ve biraz daha büyüterek bu çalışmayı hak ettiği düzeye taşırız." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Yaşar Kemal Alim de müdürlüğün 12'nci branşının Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası olduğunu anlattı.

Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası'nı çok önemsediklerini dile getiren Alim, "Artık bu çocuklar bize emanet ve biz onların ilerlemesi, güzel işler yapabilmesi için Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde her şeyi fazlasıyla yapacağız ve konservatuvarımızda hem yeni bir çalışma başlatacağız hem çocuklarımıza belki gelecek hakkında bir ışık tutmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Alim, Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı bir Oda Orkestrası olduğunu anlatarak, ilerleyen süreçlerde Çocuk Senfoni Orkestrası'ndaki sanatçıları bu bünyeye almayı ve Türkiye çapında konserler verecek düzeye çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

BUÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağdaş Özkan ise birçok konserde piyanist olarak görev aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bursa'da bir ilk olan bir çocuk orkestrasını kurduk ve ilk provasını yaptık. Bunun örneği mesela Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ya da yurt dışında buna benzer birçok orkestra var. Bursa'mızda daha önce böyle bir şey yoktu, şimdi bunu yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Yeni bir müzik yolculuğuna başladıklarını ifade eden Özkan, "Orkestramızda şimdilik 41 sabit üyemiz var. Tabii hemen ilk prova için bile dışarıdan takviye aldık. 3 oyuncak çalacak çocuğumuz var. Bazı üflemeli enstrümanlarımız eksik, bazı enstrümanlar fazla. İlerleyen süreçlerde gerek davet usulüyle gerekse sınav usulüyle yine bir alım yaparak orkestranın kadrosunu genişletip güzel bir senfonik orkestra boyutuna getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.