Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi Eseri Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi Eseri Tanıtıldı

Bursa\'da İsmail Hakkı Bursevi Eseri Tanıtıldı
31.07.2025 14:43
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Sübhatü's-Salikin eseri, Bursevi'nin 300. yılı dolayısıyla tanıtıldı. Kültürel mirası vurgulandı.

Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca neşredilen Sübhatü's-Salikin isimli eseri tanıtıldı.

Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sübhatü's-Salikin'in çok kıymetli bir eser olduğunu, neşredilmesiyle kadim bir ilmin ve hikmet birikiminin yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi.

Mumcu, İsmail Hakkı Bursevi'nin 17-18. yüzyılda ilim, irfan ve edebiyat dünyasının şüphesiz en mümtaz simalarından biri olduğunu belirterek, Bursa'da uzun yıllar süren irşat ve tebliğ faaliyetleriyle hem zahiri ilimler hem de batıni derinliklerle yetiştirdiği öğrencilerle Anadolu'nun kültürel ve manevi iklimine yön verdiğini anlattı.

Bursevi'nin şöhretinin yaşarken geniş Osmanlı coğrafyasına yayıldığını,, padişahlardan sade vatandaşa, müderristen esnafa kadar farklı ve geniş kitlelere etkili olduğunu ve topluma rehberlik ettiğini dile getiren Mumcu, "Sadece kalemi, kelamı ile değil gerektiğinde elinde kılıcıyla da savaşmış büyük bir alim ve sufidir. Bugün de eserleri ve fikirleriyle Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasında takip edilmekte, eserleri defalarca basılmakta ve toplumu irşada devam etmektedir." diye konuştu.

Mumcu, Sübhatü's-Salikin kitabının İsmail Hakkı Bursevi'nin münhasır kimliğinin yanında ne kadar derin bir tefekkür dünyası olduğunu ortaya koyan nadide bir derleme olduğunu aktardı.

"Şam, Mekke, Medine, Balkanlar ve Kıbrıs, bugün de bizim için çok önemli"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da çizgisi ve eserleriyle önemli bir kişilik olan İsmail Hakkı Bursevi'nin hatırlanmasının önemini vurguladı.

Yeni nesillere Bursevi'yi anlatmanın gerekliliğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İki kere hacca, Şam'a, Kıbrıs'a, Üsküp'e gitmiş, Balkanlar'da doğmuş, Üsküdar'da ve Bursa'da yaşamış. Bu coğrafi noktaların da geleceğimiz, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hatırlamak lazım bu vesileyle. Şam, Mekke, Medine, Balkanlar ve Kıbrıs, bugün de bizim için çok önemli. Ümit ediyorum ki yeni nesiller hem İsmail Hakkı Bursevi'yi hem bize bıraktığı bu müthiş mirası, daha iyi öğrenir, anlarlar. Biz de İlim Yayma Vakfı olarak, yazma eserler üzerinde akademik çalışma yapan nice parlak akademisyen adayı, akademisyen ve projelerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz."

Erdoğan, eserin neşredilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ümit ediyorum ki bu yıl, bu vesileyle İsmail Hakkı Bursevi'nin, eserlerinin, hayatının, tasavvuf metodolojisinin ve geleneğinin bizim için ne anlama geldiğini daha iyi anlamak, daha çok aktarmak için bir vesile olur." diye konuştu.

"Tespit edilebilecek başka pek çok eseri var"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz da İsmail Hakkı Bursevi'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Eğer bizim milletimizin değil de İngiltere'nin, Fransa'nın ya da Almanların yetiştirmiş olduğu bir insan olmuş olsaydı bunu başka türlü konuşuyor olurduk. Ne yazık ki Türkiye'nin tarihinde, kendi kültürel mirasına ve şahsiyetlerine sahip çıkma konusunda zayıf bir devir yaşandı. Bunun kırılmasını ve yeni bir aşamasını yaşıyoruz. Bugün İsmail Hakkı Bursevi, dünyada 100'den fazla tezinin yapıldığı bir isim. Daha 120 eserini tespit edebildik, tespit edilebilecek başka pek çok eseri var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Bursevi'nin daha önce iki eserini yayınladıklarını, iki eserini daha yayına hazırladıklarını vurgulayarak, eylül ayında İnebey Hamamı'nda orijinal eserlerinin sergileneceğini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Bilal Kemikli ile Doç. Dr. Murat Yurtsever, İsmail Hakkı Bursevi ve Sübhatü's-Salikin isimli eseri anlattı.

Tanıtım toplantısının ardından İsmail Hakkı Bursevi'nin kabri başında hatim duası edildi.

Sübhatü's-Salikin

İsmail Hakkı Bursevi'nin Türkçe, Arapça ve Farsça şiir ve nesirlerinden oluşan Sübhatü's-Salikin adlı eseri, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Genel 1700 numarada kayıtlı nüsha esas alınarak Doç. Dr. Murat Yurtsever tarafından 2 cilt halinde hazırlandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca neşredilen, yalnızca bir şiir mecmuası değil, aynı zamanda İsmail Hakkı Bursevi'nin çok yönlü şahsiyetini, derin irfanını, edebi kudretini ve tasavvufi görüşlerini yansıtan önemli bir kaynak olarak, okuyucuya sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi Eseri Tanıtıldı - Son Dakika

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