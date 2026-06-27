Bursa Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Bursa Kültür Yolu Festivali Başladı

Bursa Kültür Yolu Festivali Başladı
27.06.2026 14:44
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Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültürel etkinliklerle 9 gün sürecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci durağı olan Bursa Kültür Yolu Festivali törenle başladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreni, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın katılımıyla Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "2021 yılında tek bir şehirde başlatmış olduğumuz bu yolculuk bugün 7 bölgemizi birden saran 26 şehrimize ulaşan büyük bir kültür ve sanat köprüsüne dönüşmüştür. Nisan ayında Şanlıurfa'da başlayan Kasım ayında Adana'da tamamlanacak olan festivalimizin kapsamı, süresi, sanatçı çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin kültür hayatında müstesna bir yere sahip olmuştur" dedi.

'BU YILKİ 8'İNCİ DURAĞIMIZ BURSA'

Bu festivali uluslararası platformlara da taşıdıklarını ifade eden Yazgı, "Kültürle turizmi aynı vizyon etrafında buluşturan bu önemli projeyi Avrupa Festivaller Birliği bünyesine dahil ederek uluslararası ölçekte daha görünür ve saygın bir konuma taşıdık. Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerimizin sahip olduğu kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve kentlerimizi birer marka şehir haline getirmeyi temel önceliğimiz arasında görüyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda festivalimizin bu yılki 8'inci durağında doğası, tarihi, kültürüyle öne çıkan kadim şehir güzel Bursa'mızdayız. Ne mutlu bize ki bu yıl aynı zamanda Bursa'mızın şanlı fethinin 700'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asırlar önce toprağa düşen o kutlu tohumun bugün kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'BURSA MİRASI, BİRİKİMİYLE BU KÜLTÜR HAREKETİNE ÖZEL BİR RUH KATIYOR'

Bursa Festivali kapsamında şehrin 3'üncü kez kültür, sanat ve tarihin buluşma noktası olduğunu söyleyen Gökhan Yazgı, "Asırları aşan mirası ve eşsiz birikimiyle bu kültür hareketine çok özel bir ruh ve derinlik kazandırıyor. Sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürel mirasıyla da nefes alan bu müstesna şehirde geleneksel sanatlarımızın, kadim zanaatlarımızın, halk kültürümüzün en güzel örnekleri yeniden hayat bulacak. Hiç şüphesiz somut olmayan kültürel mirası taşıyıcılarımız ve yaşayan miras hazinelerimiz bu köklü mirasın geleceğe taşınmasında en güçlü dayanağımızdır. Yaşayan Miras Bursa Sergisi ve uygulamalı atölyelerle vatandaşlarımız bu kadim zanaatları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

'9 GÜN BOYUNCA 13 NOKTADA 181 ETKİNLİK OLACAK'

Bursa'nın kültürel zenginliğinin en önemli yansımasının köklü mutfak kültürü olduğunu belirten Yazgı, şöyle devam etti:

"Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarımızca belirlenen 50 farklı lezzet noktası ziyaretçilerimize Bursa'nın zengin sofra kültürünü keşfetme fırsatını sunacak. 9 gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştireceğimiz 181 etkinlikle Bursa'nın kültürel zenginliğini hem ülkemize hem de dünyamıza bir kez daha tanıtma imkanı bulacağız. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kurulacak olan ana sahnemizde ülkemizin sevilen sanatçılarını ağırlayacak, konserler ve sahne performanslarıyla festival coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıyacağız. Hüdavendigar Kent Parkı'nda kuracağımız çocuk köyünde evlatlarımızı kültür ve sanatla buluşturacak, onlara küçük yaşta kültürel farkındalık kazandıracağız. Tarihi mekanlarımızda ise Osmanlı'nın mukaddes emanetleri Albayrak Hat sergisiyle ve Aselsan'ın ileri dönüşen bir gelecek vizyonu gibi çok özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültürel mirasımızı yaşatmanın yanında şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatına da önemli katkılar sunuyor. Festival süresince oluşan hareketlilik, turizmden esnafa, üreticiden hizmet sektörüne kadar geniş bir alanda katma değer üretmektedir. İnanıyorum ki Bursa Kültür Yolu Festivali de, geçmişin birikimini, geleceğin ufkuyla buluşturarak, şehrimizin sosyokültürel yapısına yeni değerler katacaktır."

'YENİ ŞEYLER KATMAYA, FARKLI LEZZETLER OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Açılış konuşmalarının ardından protokol Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi'ni ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Güzel Bursa'mızı güzel etkinlikler bekliyor. 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3'üncü defa Kültür Yolu Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz. Sanatseverlerimizi kendilerinden her şeyi bulabilecekleri çok güzel bir seçkiyle aslında karşılıyoruz. Konserleriyle, hat sanatlarıyla, mukaddes emanetler sergimizle, el sanatlarımızla, zanaatkarlarımızla, Bursa'mızın önemli el sanatları, ustalarımızın özel sergileriyle çok güzel bir festival Bursalı hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL BİR EKİP ÇALIŞMASIYLA 50 LEZZET NOKTASI OLULTURDUK'

Gastronominin dünyada çok farklı bir yere gittiğini söyleyen Yazgı, "Çok önem arz ediyor. Kültür turizminin de çok önemli bir parçası. Bursa Osmanlı'nın başkenti olmasından bu yana çok özel bir şehir. Hem kültürel anlamda hem mimari anlamında hem gastronomi anlamında gerçekten bizim çok önem verdiğimiz bir şehir. Biz özel bir ekip çalışmasıyla 50 lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar, tadımlar, workshoplar yapacağız ve güzel Bursa'mızın güzel lezzetlerini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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