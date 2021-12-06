Üye Girişi
Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti - Son Dakika

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti

06.12.2021 21:38

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap şöleni coşkuyla başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı başladı.

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti

Kitap şöleni coşkuyla başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Merinos AKKM'de kitap kurtlarına 10 gün boyunca şölen yaşatacak fuar, Türk filozof Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi münasebetiyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın şeref konukları da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman oldu. 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuar, renkli törenle açıldı.

Hasret bitti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, "Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor" dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekamızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. Bursa'nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık. Bizleri ziyadesiyle bahtiyar eden Karabağ zaferi münasebetiyle de bu yıl misafir ülke olarak 'iki devlet tek millet' dediğimiz Azerbaycan'ı konuk olarak belirledik. Onur konuğu olarak da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman hocamızı ağırlıyoruz" diye konuştu.

Okullara 1 milyonluk kitap

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesinden de bahseden Başkan Aktaş, Bursa'da şu ana kadar 214 okulda kütüphane oluşturulduğunu hatırlatarak, "Bu kadar önemli bir projeye Büyükşehir olarak sessiz kalamazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon TL değerinde kitap başlayacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap fuarı boyunca fuar alanında kitap kumbarası oluşturacağız. Bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir, kitaplarınızın okuyucularla buluşmasını sağlayabilirsiniz. Son yüzyılda nesil kurmak için çabalayan üç isim görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli, Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu nesli ve Sezai Karakoç'un Diriliş nesli. Bu üç isimden biri olan Sezai Karakoç kısa süre önce aramızdan ayrıldı. Türkiye önemli bir değerini kaybetti ama fikirleri devasa bir külliyat ile elden ele, gönülden gönüle devam edecek. Hayalleri artık bizlere emanet kalan bu üç büyük isme Allah'tan rahmet diliyorum. Kitap fuarımızda rahmetli Sezai Karakoç ile ilgili bir panel düzenleyeceğiz. 10 gün sürecek olan kitap fuarımıza bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını, kültür şölenine hasret kalanları özellikle davet ediyorum" diye konuştu.

Prof. M. Uğur Derman ise, "Kitap yazanı, okuyanı, hazırlayanı, bu fuarı tekrar hazırlayanları tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev de, "Türkiye'de çok defa bulundum. Son 30 yıldır ilk defa Türkiye'ye başımı dik tutarak geldim. Çünkü Azerbaycan halkı Türkiye'nin manevi desteği ile büyük tarihi bir zafer kazandı. Bütün topraklarımız azattır ve sizi Azat Azerbaycan'a devlet etmek şerefini duyuyorum" diye konuştu.

Fuara katılan devlet eski bakanlarından Yazar Prof.Dr. Mehmet Aydın da, "Biz bir kitap medeniyetiyiz ki Kur'an-ı Kerim'e kadar giden bir anlayıştır. Bize kitap milleti derlermiş eskiden. O bakımdan böyle bir günde bulunmak, hele bunun değerli hocam Hilmi Ziya Ülken adı ile yapılmış olması benim için gözlerimi yaşatacak kadar önemli" dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına Anar Rızayev, Prof.Dr. Uğur Derman ve Hilmi Ziya Ülken'in torunu Fatma Artunkal'a teşekkür plaketi veren Başkan Aktaş, daha sonra davetlilerle birlikte fuarı gezdi.

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti
Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti
Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti
Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
20:57 Finlandiyalı bakanın korona testinin pozitif çıktığı gün başbakanın gece kulübüne gitmesi tepki çekti
20:54 CHP'den, Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine savunma: Elinin sırtına vurdu
20:52 Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
20:52 Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepkiler çığ gibi büyüyor
20:21 Edirne'de yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı
20:08 Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro girecek
20:02 Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi
19:58 Kendisine bağırarak laf atan AK Partili Çamlı'ya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor
19:51 Zamdan sonra en düşük ve en yüksek ücretler ne kadar olacak?
19:45 Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 21:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement