Büyük İskender'in Granikos Savaş Alanı Keşfedildi

Kültür Sanat

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi

2400 yıllık Granikos Savaş Alanı turizme kazandırılacak

ÇANAKKALE - Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı, Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesiyle turizme kazandırılacak. Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender'in bu savaş alanına Çanakkale'den Biga'ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, 20 yıl önce, 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Granikos Savaş Alanı'nı bulmak için çalışmalara başladı. Bu süre içerisinde Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırması yapmaya başladı. Bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 400 yıl önce gerçekleşen Granikos Savaş Alanı'nı keşfetti. Milattan Önce, Mayıs 334'de Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı'nın turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesi projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Projenin Bilimsel Danışmanı ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, turizm sektör temsilcileri katıldı.

ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Dünya tarihinin en önemli askerlerinden biri olan Büyük İskender'in en önemli savaşlarından birisi Çanakkale'de olmuştu. Bu savaş günümüzde Çanakkale'nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası'nın ortasından geçen, eski çağlarda Granikos ırmağı olarak bilenen çayın kenarında olmuştu. Bu savaş Büyük İskender'in en önemli savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu'yu, daha sonra da Hindistan'a kadar bütün Asya'yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur. Granikos savaş alanıyla ilgili bizim yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız bir çalışma vardı. Ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. En son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bilgilere ulaştık. Bunlardan en önemlisi İskender'in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi. Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan böyle bir güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender'in bu savaş alanına Çanakkale'den Biga'ya doğru yaptığı sefer de uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit etmeye çalışıyoruz. İskender'in Çanakkale'nin hemen yanından Özbek köyü ovasından başladığı, daha sonra doğuya doğru hareketle Umurbey, Lapseki ve sonra dağları aşarak Biga Ovası'na indiği, Granikos çayına ulaştığı bu rotayı tam olarak tespit ettik" dedi.