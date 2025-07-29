Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu OMM'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu OMM'de Tamamlandı

29.07.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği yaz okulu, OMM ziyaretiyle sona erdi. Katılımcılar deneyimlerini paylaştı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle sona erdi.

Yaz okulunda yer alan yabancı katılımcılar, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü durak olan Eskişehir'de, Türkiye'de çağdaş sanatın merkezlerinden olan OMM'de gezi ve değerlendirme programına katıldı.

Katılımcılar, OMM'nin mimarisi, koleksiyonu ve sergileme pratikleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca müzedeki güncel sergiler üzerinden Türkiye'nin çağdaş sanat üretimine ilişkin analizler gerçekleştirildi.

Programa Mısır'dan katılan 41 yaşındaki Mohamed Allam, AA muhabirine, program kapsamında Türkiye'de güzel şehirler görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Allam, yaz okuluna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çağdaş sanatı bu program kapsamında daha da iyi öğrenebiliyoruz. O yüzden çok memnunum." dedi.

Rusya'dan gelen 21 yaşındaki Dinara Aiginina ise Türkiye'nin çağdaş sanatlarından çok etkilendiğini kaydederek, "Şu an Eskişehir'in sanatçılarının duyguları, düşünceleri, topluma bakışı beni çok düşündürdü ve çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sanatsal çeşitliliği ve enerjisini beğendiğini dile getiren Aiginina, Ankara ve Eskişehir'in tarih ve sanatı barındıran güzel kentler olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Odunpazarı, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu OMM'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Tüm dünya onu konuşuyor Usain Bolt’un rekorunu 16 yaşında kırdı Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Tanker kazasında hayatını kaybetti Kahreden gerçeği abisi anlattı Tanker kazasında hayatını kaybetti! Kahreden gerçeği abisi anlattı
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış

14:54
Yunanistan Savunma Bakanı’nın ’’Türkiye’’ korkusu Sözleri ülkede gündem oldu
Yunanistan Savunma Bakanı'nın ''Türkiye'' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
19:26
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı
Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
19:25
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
19:05
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
19:00
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
18:58
Bursa’da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
18:47
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 14:58:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu OMM'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.