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Emine Erdoğan: "Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum"

06.11.2021 18:07

Emine Erdoğan: "Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır.

Emine Erdoğan: "Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum"

Emine Erdoğan, 'Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması'na katıldı

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması" programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Kadınları girişimci olmaya cesaretlendirmek ve imkan sağlamak kalkınma yarışında ışık hızıyla yol almak demektir. Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması" programı Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nar Kadın girişimi ve İşletme Kooperatif Başkanı Sevilay Acar, İstanbullu kadın muhtarlar ve birçok vatandaş katıldı. Program "Başarılı Kadın kooperatifleri" kısa film gösterimi ile başladı.

" Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum"

Programda konuşan Emine Erdoğan "Değerli misafirler, dünya bir uyanış ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Öyle bir dönemde dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi de bu uyanışın lokomotifidir. 21.yüzyıl kadınların ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahip oluyor. Kadınlar artık yalnızca çalışan değil, girişimciler olarak da karşımıza çıkıyorlar. İş dünyasında ve siyasette kadınları karar mekanizmalarında görüyoruz. Bunun tüm çevremize sirayet eden olumlu etkilerini tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla kadınları girişimci olmaya cesaretlendirmek ve imkan sağlamak kalkınma yarışında ışık hızıyla yol almak demektir. Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerimizin son derece önemli bir rolü vardır. Kadınlar kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını arttırabiliyorlar. Ayrıca bilgi ve becerilerini geliştirip birçok eğitim fırsatına da erişebiliyorlar. Son takdirde tüm bunlar kadınların kendine daha çok güvenmesine neden oluyor. Özgüveni olan, bilinçli annelerin evlatları da daha farklı oluyor. Çünkü anneler çocukları için bir okuldur. Her davranışımız onlar için bir derstir. Kadınlar ne kadar donanımlı, bilinçli olursa onların okulundan yetişen çocuklarda bu derece iyi bir insanlık kaidesine sahip olurlar." ifadelerini kullandı.

"İstihdam edilen kadın sayısı bugün 2 milyon 60 bine kadar yükseldi"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısının 1 milyon 454 bin iken, bu rakamın bugün 2 milyon 60 bine kadar yükseldiğini söyledi. Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirdiği üzere aile ve toplum yapısının temeli olan kadınların ekonomiden siyasete, eğitimden sanata, tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesi bir gerekliliktir. Saygıdeğer hanımefendi, Sayın Bakanım, İstanbul'umuzda 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısı 1 milyon 454 bin iken, bu rakam bugün 2 milyon 60 bine kadar yükseldi. İstanbul'umuz, Üniversitelerin merkezi, altmış üniversite var. Bakalım üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayısı 2002'ye göre ne noktaya gelmiş, 4 kat artarak 19 bin 712'ye ulaşmış ve biz erkek akademisyenlerin önüne geçmiş." dedi.

"Kadınların sosyal, ekonomik ve ticari hayatta daha fazla yer almalarının önünü açacak yeni modeller tasarlamak, temel hedeflerimiz arasında"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Saygıdeğer hanımefendi, çok kıymetli katılımcılar, bizler bakanlık olarak, kadınlara yönelik çalışmalarımızı sadece kriz odaklı bir yaklaşımını ele almıyoruz. Temel dinamiklerimiz ileriye dönük gelişmeye açık bir bakışı içeriyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve ticari hayatta daha fazla yer almalarının önünü açacak yeni modeller tasarlamak, mevcut modelleri ise desteklemek temel hedeflerimiz arasında. Dünyaya bir öneri olarak sunabileceğimiz, bize özgü geçmiş tecrübelerden yol yoğrularak bugüne ulaşan, içinde sadece ticari kaygılar değil, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İnsani tavrın önemli olduğu kooperatifçiliği bu yüzden değerli buluyorum. Özellikle yaşadığımız dönemde muhatap olduğumuz yeni sorunlar ve yeni imkanlar kooperatifçilik modelini güvenli bir yöntem olarak önümüze çıkarıyor." diye konuştu.

Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum
Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emine Erdoğan: 'Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: "Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum" - Son Dakika
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