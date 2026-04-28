Çameli\'de minik öğrencilerin Kur\'an-ı Kerim\'e geçiş heyecanı düzenlenen törenle taçlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni gerçekleştirildi.

Çameli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen anlamlı programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Müftüsü Fatih Tayak, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı. Program kapsamında minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Okuma etkinliğinin ardından protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Renkli görüntülerin oluştuğu törende hep birlikte pasta kesimi yapılırken, programın sonunda minik eller gökyüzüne balonlar bırakarak bu özel günü kutladı.

Emeği geçen hocalara ve destek veren ailelere teşekkürlerin iletildiği tören, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - DENİZLİ