Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar

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Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar Düzce'de ilkokul 3. Sınıf öğrencileri Çanakkale Şehitlerini anma programını müzikal tiyatro ile gerçekleştirdi.

20.03.2024 12:56
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Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar

DÜZCE - Düzce'de ilkokul 3. Sınıf öğrencileri Çanakkale Şehitlerini anma programını müzikal tiyatro ile gerçekleştirdi. Koreografi büyük beğeni topladı.

Düzce Şehit Teğmen İlkokulu 3-C sınıf öğrencileri Çanakkale şehitlerini anma programı gerçekleştirdi. Sınıf öğretmeni Tuncay Öztürk'ün girişimleri ile öğrenciler 2 aylık çalışma ile müzikal tiyatro eğitimi alarak Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen müzikal tiyatroda 8 yaşındaki minik öğrenciler 1315'lilerin hayat hikayesini uyarladı. Öğrencilerin kısa sürede eğitimle böyle bir çalışma yaptığını vurgulayan sınıf öğretmeni Tuncay Öztürk, " Şehitler haftasını daha iyi anlatabilmek için değerler eğitimi çerçevesinde şehitleri daha iyi anlamak için öğrencilerin daha iyi algılayabilmeleri için böyle bir etkinlik yaptık. Ben Ankaralıyım. Ankara'da da zeybek oyunları var. Bu oyunları birazcık tiyatral bir şekilde birleştirdik. Zeybekliği, yiğitliği ve efeliği anlattık. Halk oyunlarının kökeninde savaş figürleri vardır. Savaş figürlerini anlattık diyebiliriz. Velilerin ilgisi çok büyüktü. Okul sadece akademik başarının olduğu bir yer değildir. Velilerde bunun farkında. Bu tür sosyal etkinliklerde çocukların daha iyi öğrendiklerinin farkındalar. Çocuklarda bunun farkında" şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir etkinlik yaptık"

Müzikal tiyatroda 1315'lilerin kız arkadaşları olarak görev alan 8 yaşındaki Eylül Koca, " Çok güzel bir duygu hissettim. Çok güzel bir etkinlik yaptık. Savaşta şehit düşen askerlerimizin duygularını hissettirdi bize. Çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı. 1315'li askerlerden birini canlandıran Mehmet Akif Önal ise, " Biz bu gösteri için bayadır hazırlanıyoruz. Şehitler haftası için yaptık bu gösteriyi. Önce biraz heyecanlandım. Ama yenmeyi başardım. Bayadır böyle tiyatro yapıyoruz. Burada da askerlerimizin hayat hikayesini işledik" dedi. 1315'li askerlerden bir diğeri Muzaffer Emin, " Bugün yaptığımız gösteri de eskiden bizim için Vatan uğruna ölen bu toprakları kazanmak için askerlerimiz ile ilgili bir gösteri hazırladık" şeklinde konuştu.

Çanakkale\'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar
Kaynak: İHA

Çanakkale, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar - Son Dakika

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