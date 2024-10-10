Çankırı'da İstiklal Mücadelesi Ruhu Yaşatıldı - Son Dakika
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Çankırı'da İstiklal Mücadelesi Ruhu Yaşatıldı

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Çankırı'da düzenlenen 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadele ruhu yeniden canlandırıldı. Yürüyüşe yoğun katılım sağlandı, konuşmalarda milli mücadelenin önemi vurgulandı.

10.10.2024 21:36  Güncelleme: 21:46
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İstiklal mücadelesi ruhu Çankırı'da yaşatıldı

ÇANKIRI - Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silahların cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "15. İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki limana indirilen mühimmatların Ankara'ya ulaştırıldığı, milli mücadele ruhunu yaşatmak için yürüyüş düzenlendi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen ve dün başlayan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. 5 kilometrelik yürüyüş, Üçoluk Karakolu mevkiinden başlayarak Kıyısın köyünde son buldu. Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünde düzenlenen kapanış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Çorum Belediyesi mehter takımının gösterisi ile program sona erdi.

"Milli mücadele dönemi, Türk milleti için ölüm kalım mücadelesiydi"

Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, "Bu an, sınırları içerisinde hür bir millet olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına kadar geçen zamanı ifade etmektedir. Milli mücadele döneminde milletimiz, kadın, yaşlı, çocuk demeden topyekun seferber olmuş ve hür yaşama arzusunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk devletlerinin bağımsız yaşama arzusunu ve direnişini kırmak için başlatılan savaşlar dönemi olarak ifade edilen süreçte, doğu, güney ve batı cephelerindeki mücadele, yine Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Milli mücadele dönemi, Türk milleti için ölüm kalım mücadelesiydi. Bunun bilincinde olan Türk kadını cepheye katılmakta gecikmedi. O dönemde mücadeleye katılarak kahramanca mücadele veren kahraman kadınları da rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

"Üzerinde hepimizin ince ince düşünüp ders çıkartması gereken bir tarih"

Milli mücadelenin önemine değinen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, "Milli mücadele, tüm insanlığın istiklaline ışık tutmuş. Üzerinde hepimizin ince ince düşünüp ders çıkartması gereken bir tarih. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında bu aziz ve asil milletin evlatları, milli mücadeleyi başlatmak üzere Kuva-i Milliye'yi oluşturdular. İşgali ortadan kaldırmak, istiklali ve istikbali bu milletin ayrılmaz bir parçası oluşturmak noktasında bir mücadele başlattılar. O mücadelede İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara hattı istiklalin ve istikbalin yolu olarak tarihe geçti. İnsan ve silah sevkiyatı, bu yol üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı" diye konuştu.

Yürüyüşe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sayın Gülden Mat Şakir, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çankırı'da İstiklal Mücadelesi Ruhu Yaşatıldı - Son Dakika

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