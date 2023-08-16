Cezayir Barbie Filmini Ahlaki Değerlerle Uyuşmadığı Gerekçesiyle Yasakladı - Son Dakika
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Cezayir Barbie Filmini Ahlaki Değerlerle Uyuşmadığı Gerekçesiyle Yasakladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:45

Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede gösterime giren Barbie filminin gösterim iznini geri çekti. Filmin, Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu ve eşcinselliği öne çıkardığı için yasaklandığı belirtildi. Daha önce Lübnan ve Kuveyt de aynı filmi dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Cezayir makamları, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle "Barbie" filminin gösterimini yasakladı.

GÖSTERİM İZNİNİ GERİ ÇEKTİLER

Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan "Barbie" filminin gösterim iznini geri çekti.

"EŞCİNSELLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Filmin, "Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı" için yasaklandığı aktarıldı. Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Cezayir Barbie Filmini Ahlaki Değerlerle Uyuşmadığı Gerekçesiyle Yasakladı - Son Dakika


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