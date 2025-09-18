Çorlu Kalesi'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Çorlu Kalesi'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Çorlu Kalesi\'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor
18.09.2025 11:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tarihi kalede arkeolojik kazılar, bölgenin geçmişine ışık tutuyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Orta Çağ'da inşa edilen ve erken Bizans döneminde stratejik öneme sahip olduğu değerlendirilen Çorlu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Çorlu Belediyesi işbirliğinde yürütülen kazılarla bölgenin tarihi dokusuna dair yeni bulgulara ulaşılması amaçlanıyor.

Kazı çalışmalarıyla kalenin mimari kalıntılarının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kazı alanını ziyaret ederek, Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, NKÜ Arkeoloji Bölümü Bilimsel Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Foça'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarıyla Çorlu Kalesi'nin tarihe ışık tutacağını söyledi.

Erken Bizans döneminde Çorlu Kalesi'nin önemli kalelerden biri olduğunu belirten Karaküçük, kazı çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Tarkan da kazı çalışmalarının restoratör, sanat tarihçi, 2 arkeolog ve 20 işçiyle devam ettiğini bildirdi.

Çorlu Kalesi

Tarihi kaynaklara göre Roma İmparatorluğu döneminde "Tzurulon" adıyla bilinen Çorlu, Via Militaris (Ordu Yolu) üzerinde bir mansio (geceleme yapılan menzil istasyonu) olarak stratejik öneme sahipti.

Milattan sonra (MS) 4. yüzyıl sonlarında municipium (belediye) statüsü kazanan yerleşim, Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri haline geldi. 30 Nisan 313'te Campus Serenus'ta gerçekleşen savaşta İmparator Licinius ile rakibi Maximinus Daia karşı karşıya geldi.

Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi, bugün yalnızca batı duvarının bir bölümüyle ayakta kalabildi. Tarihsel kaynaklarda 550 yılında Slavların, 592 yılında ise Avarların kaleyi kuşattığı, Slavların komutan Asbasdos'u esir aldığı, Avarların ise komutan Priskos'u kuşattığı belirtiliyor.

MS 8. yüzyıldan itibaren piskoposluk merkezi olarak anılan Çorlu, 1359-1361 yıllarında I. Murat döneminde Osmanlı hakimiyetine girdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çorlu Kalesi'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

