CSO Yeni Sezonu Açtı

Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu açtı.

"Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği konserin ilk bölümünde Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı unvanına sahip piyanist Nikolai Lugansky, Sergey Rahmaninov'un en önemli eserlerinden 2 Numaralı Piyano Konçertosu'nu, CSO eşliğinde seslendirdi.

Lugansky, performansının ardından uzun süre alkışlandı. Devam eden alkışlar nedeniyle defalarca sahneye dönen sanatçı, seyircilerin ilgisine iki defa solo performansla karşılık verdi. Bazı seyirciler de Lugansky'ye çiçek takdim etti.

Konserin ikinci bölümünde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tenor Bülent Bezdüz, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Bariton Caner Akgün de solist sanatçı olarak konserde yer aldı.

Ankara Devlet Çoksesli Korosu ile CSO, Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'nin son bölümünü birlikte seslendirdi.

Konserde, Hasan Uçarsu'nun CSO'nun 100'üncü yılına ithafen bestelediği 100. Yıl Türküsü de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

CSO, Denizbank Konserleri adıyla, sezon boyunca dünyaca ünlü çok sayıda isme sahnede eşlik edecek.