Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulurken şehitlerin mezarlarına da karanfil bırakıldı.

Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulurken şehitlerin mezarlarına da karanfil bırakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen program, Yozgat Şehitliği ziyaretiyle başladı. Şehitler için dua edilmesinin ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Özkan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünde şehitleri ve şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, şehitlerin ruhuna dualar ettiklerini söyledi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Özkan, Yozgat'tan tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen protokol üyeleri, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, programın tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıKültür SanatYozgatSon Dakika

Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:06:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android