’Cumhuriyet Yürüyüşü’nde Kadın Bando Takımı geceye damga vurdu

Bilecik'te dün gece düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi tek yürek olurken, Kadın Bando Takımı geceye damga vurdu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Yenişehir Belediyesi Kadın Bando Takımı, Osmanlı Mehter Takımı ve Darbuka Ritim Ekibi'nin gösterileri geceye damga vururken, yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı. Bahattin Şeker Caddesi'nden başlayan fener alayı, kortejin Çarşı Meydanı'na ulaşmasıyla devam etti. Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanını hep birlikte yaşadı.

Kadın Bando Takımı geceye damga vurdu

Gecenin en dikkat çeken anları ise; Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Belediyesi Kadın Bando Takımı'nın performansı oldu. Çaldıkları marşlarla vatandaşlardan büyük ilgi gören kadın bando ekibi, korteje ayrı bir renk kattı. Osmanlı Mehter Takımı'nın coşkulu marşları ve Dabruka Ritim Ekibi'nin gösterileri de meydanda bulunan vatandaşlardan alkış aldı. Meydanda toplanan kalabalık, bando ve mehteran ekiplerinin gösterilerine eşlik ederken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu düzenlenen havai fişek gösterisiyle zirveye ulaştı.

"Bu vatanı bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, minnetle, şükranla yad ediyorum"

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetinizin 103'üncü yılında ilçemize yakışır uzun zamandır özlemle beklediğimiz bir fener alayı programı düşünüyorduk. Hemşehrilerimizden bize, genelde kadınlarımızdan çok istek geliyordu. Başkanım hep araçlarla konvoy halinde yapıyoruz bu fener alayını millet bando takımı eşliğinde yapalım demişlerdi. Bize bu vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, minnetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim bir daha bize o günleri, o acı günleri yaşatmasın. Biz her günümüzle umutla böyle bayram havasında geçsin diyorum hepinizin ayaklarına sağlık diyorum, sağ olun var olun, hoş geldiniz şeref verdiniz iyi ki geldiniz" dedi.

Fener alayına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hediye takdiminde bulundu.