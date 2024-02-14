D-100 Karayolu'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

D-100 Karayolu'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı

D-100 Karayolu\'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı

Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda görüş mesafesi düştü. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü. Sürücüler, dikkatli bir şekilde ilerlerken, Karayolları ve trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

14.02.2024 11:49
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.

Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat D-100 Karayolu'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 Karayolu'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı - Son Dakika
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