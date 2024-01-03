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DAKAF'24 kapılarını ziyaretçilere açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğü ve Van YYÜ ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarda, üniversite öğrencileri ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

DAKAF\'24 kapılarını ziyaretçilere açtı
03.01.2024 - 23:14,  Güncelleme: 23:26
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DAKAF'24 kapılarını ziyaretçilere açtı

VAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğü ve Van YYÜ ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan fuara Van, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş üniversitelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösterisi ile devam eden fuara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 6 üniversitenin rektörleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve müzikle devam eden fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay; üniversiteler, liseler ve ortaöğretim mezunlarını işe ve iş fırsatlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak için kariyer fuarlarını düzenlediklerini söyledi. Bunun için Ankara'da ne kadar kamu kurum ve kuruluş varsa tamamını fuarlara getirdiklerini belirten Atay, "Biz yetenek her yerde diyoruz. Bu altyapıyı burada kurduk. Kurumları da buraya getirdik. Peki sizin kariyeriniz için bu yeterli mi? Hayır. Bu da yeterli değil. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden binlercesi başta kamu kurumları olmak üzere staj imkanına kavuştu. Hatta bazıları Cumhurbaşkanlığında stajlarını yaptı. Üniversitelerimize adımı atar atmaz kariyer merkezleri sizleri karşılıyor. Birinci sınıfta kariyer planlama dersini alıyor, bölgesel kariyer fuarına katılabiliyorsunuz. Öğrencilerimiz ikinci sınıfın sonunda da Ulusal Staj Programına başvurarak stajlarını yapabiliyor. Daha sonra ulusal ve uluslararası ölçekte iş yapan şirketlerde fevkalade güzel iş imkanlarına sahip olabiliyor" dedi.

Öğrencilere tüm imkanları fırsat eşitliği çerçevesinde sunduklarını ifade eden Atay, "İş başvurusu yapmanız için Ankara'dan birilerini tanımanıza gerek yok. E-insan programını telefonuna indireceksin. Buradan Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını iş ilanlarını, kariyer kapısı üzerinden takip edeceksiniz. Hatta senin takip etmene gerek yok. Mobil aplikasyon sana 'Şu kurum şu ilanı açtı', 'Bu kurum şu alanda eleman alacak' diye mesaj gönderiyor. Her şeyden haberin oluyor. Yurdun dört bir köşesindeki gençlerimize objektif, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen bir sistem çerçevesinde hizmet veriyoruz. Web sitemizdeki e-insan programını indirdiğinizde bunların tamamını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'nin başta savunma sanayisi olmak üzere pek çok alanda hamle yaptığını aktaran Balcı, "Türkiye fırsatlar ülkesi. Doğusu, batısı güneyi ve kuzeyiyle güzel bir ülke. Fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan faydalanmak için gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Nobel ödüllü Aziz Sancar Hocamızın dediği gibi 'İnsanları birbirinden farklı kılan çalışmaktır, emektir.' Canla, başla, şevkle çalışmak, tembellikten kaçmaktan lazım. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Plaket takdimi ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Kaynak: İHA
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