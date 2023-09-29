Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal jüri başkanlığını bıraktı - Son Dakika

Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal jüri başkanlığını bıraktı

Son Güncelleme: 29.09.2023 13:49

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapan Demet Akbağ, yaşanan iletişim sıkıntıları ve kriz yönetiminin sağlanamamasından dolayı görevinden çekildi.

Usta oyuncu Demet Akbağ, jüri başkanlığını yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, yaşanan iletişim krizlerinden dolayı festivalde yer almak istemediğini söyledi.

"KRİZ YÖNETİMİ YAPILAMIYOR"

Akbağ, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığını bıraktı

KANUN HÜKMÜ BELGESELİ KRİZ ÇIKARDI

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığını bıraktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal jüri başkanlığını bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal jüri başkanlığını bıraktı - Son Dakika
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