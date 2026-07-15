Demirci\'de demokrasi nöbetinde kahramanlık türküleri yankılandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programlar; şehitlik ziyareti, fotoğraf sergisi, bayraklı yürüyüş ve demokrasi nöbeti ile taçlandırıldı.

Demirci'deki anma programı, şehit kabirlerinin ziyaretiyle başladı. Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, gaziler ve ilçe protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dualar etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından öğle namazını müteakip mevlid-i şerif okundu. Programın devamında Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, vatandaşlarla birlikte "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirerek sergilenen fotoğrafları inceledi.

İlçedeki anma etkinlikleri kapsamında, Kaymakamlık binası önünden başlayıp yeni belediye hizmet binası önüne kadar uzanan görkemli bir milli birlik yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş öncesinde Demirci Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz marşları eşliğinde coşkuyla yürüdü.

Korteje, Türk bayraklarıyla süslenmiş motosikletleriyle katılan Demircili motosiklet grupları da büyük renk kattı.

Yürüyüşün ardından yeni belediye binası önünde gerçekleştirilen Demokrasi Nöbeti'nde duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, ilçede görev yapan müzik öğretmenleri tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Nöbette birer konuşma yapan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direnişi vurgulayarak, milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. - MANİSA