Denizli\'nin 4 ilçesinde yabancı dil festivali heyecanı yaşanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokullarında uygulanan "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" kapsamında düzenlenen Arapça-İngilizce Yabancı Dil Festivali, Denizli'de Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen renkli etkinlikle başladı.

"Dillerde Köprü, Kültürlerde Buluşma" temasıyla düzenlenen festival, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmeyi, farklı kültürleri tanımalarını sağlamayı ve öğrendikleri dilleri günlük yaşamda etkin şekilde kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Programa Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Şube Müdürü Avni Canpolat, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Festival kapsamında ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra okul bahçesinde kurulan stantları gezen protokol üyeleri, öğrencilerden ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı. Yabancı dil eğitiminde elde edilen kazanımların sergilendiği stantlarda öğrencilerin hazırladığı çalışmalar büyük beğeni topladı. İngilizce ve Arapça dil becerilerinin kullanıldığı etkinlikler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri oldu. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri, şarkılar, sunumlar ve çeşitli etkinlikler izleyicilerden tam not aldı. Program boyunca sunucuların konuşmaları başta olmak üzere sahnedeki tüm etkinlikler İngilizce olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerin yabancı dili akıcı ve özgüvenli şekilde kullanmaları, veliler ve eğitimciler tarafından takdirle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan da öğrencilerin yabancı dil performanslarını ilgiyle izleyerek etkinlik sonunda öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Amaç dil öğrenimini hayatın bir parçası haline getirmek

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı kapsamında imam hatip ortaokullarında öğrencilere üç yıla yayılan kapsamlı bir yabancı dil eğitimi sunuluyor. Program sayesinde öğrencilerin Avrupa Ortak Çerçeve Dil Programı (CEFR) doğrultusunda A1 ve A2 seviyelerinde dil yeterliliğine ulaşmaları hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin lise hazırlık düzeyindeki yabancı dil kazanımlarını daha erken yaşlarda edinmeleri amaçlanıyor. İngilizce veya Arapça olarak uygulanabilen programda, 5. sınıf öğrencileri zorunlu yabancı dil derslerine ek olarak haftada yedi saate kadar, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ise altı saate kadar seçmeli yabancı dil eğitimi alabiliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Denizli'de Çal, Merkezefendi, Pamukkale ve Serinhisar ilçelerinde bulunan 8 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanıyor. Festival etkinlikleri kapsamında öğrenciler yalnızca dil becerilerini sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma ve uluslararası bakış açısı kazanma fırsatı da elde edecek.

Şenlikler 4t İlçede Devam Edecek

Pamukkale'de başlayan Arapça-İngilizce Yabancı Dil Festivali, önümüzdeki günlerde Merkezefendi, Çal ve Serinhisar ilçelerinde gerçekleştirilecek programlarla devam edecek. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinasyonunda yürütülen etkinlikler sayesinde öğrencilerin yıl boyunca edindikleri yabancı dil kazanımlarının görünür hale getirilmesi ve dil öğrenimine yönelik motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. Yabancı dil eğitimini eğlence, kültür ve uygulamayla buluşturan festival, öğrencilerin uluslararası iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken, eğitimde nitelikli dil öğretiminin önemini de bir kez daha ortaya koydu. - DENİZLİ