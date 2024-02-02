Depremde eşini kaybeden anne, DNA testiyle kavuştuğu oğullarıyla hayata tutunuyor

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Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde eşini kaybeden Ayşenur Turan, afetin ardından biri DNA testi sonucunda kavuştuğu iki oğluyla acılarını unutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki müstakil evlerinde yakalanan Turan ailesinden 10 yaşındaki Azat 11. saatte, baba Samet 24. saatte ve yeni doğum yapan Ayşenur Turhan 27. saatte enkazdan çıkarıldı.

Baba Samet Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Enkazdan yaralı çıkarılan Azat, Antalya'da bir hastaneye kaldırıldı.

3 Şubat'ta dünyaya gelen ve hastanede kuvözde bulunan Aras bebek ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Depremin ardından bebeğinden bir süre haber alamayan anne Ayşenur Turan, DNA testiyle depremden 27 gün sonra oğlu Aras'a kavuştu.

Turan, daha önce yeri belli olan diğer oğlu Azat ile oğlunun tedavisinin ardından 3 ay sonra buluştu.

Enkaz altında kaldığı için sağ kol ve sağ bacağından ağır yaralanan Ayşenur Turan'ın tedavisi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Adana'nın Sarıçam ilçesinde kiralanan eve taşınan Turan, iki oğlunun yanı sıra annesi ve kız kardeşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

"Devletin desteğiyle geçiniyoruz"

Yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Turan, AA muhabirine, 3 Şubat 2023'te doğum yaptığını, rahatsızlığı nedeniyle bebeğinin kuvöze alındığını anlattı.

Kendisinin 5 Şubat'ta taburcu edildiğini anlatan Turan, depreme evinde yakalandığını söyledi.

Sarsıntıyla elektriklerin gittiğini ve evlerinin yıkıldığını aktaran Turan, eşi ve oğluyla enkaz altında kaldığını belirtti.

Turan, yapılan çalışmalarla önce oğlunun, ardından eşinin ve en son da kendisinin enkazdan çıkarıldığını dile getirdi.

Bu süreçte hastanede kuvözde olan bebeğini düşündüğünü anlatan Turan, "Kurtarma ekibine bebeğimin hastanede yattığını söyledim. Meğer hastane de yıkılmış. Hastane yıkıldığında bebeğim yere düşmüş ama bir hemşire Allah razı olsun kurtarmış, bebeği almış kucağına çıkartmış. Onu da hastaneye kaldırmışlar." dedi.

Turan, eşini kaybettiği, evlatlarına bir süre kavuşamadığı depremin ardından zor günler geçirdiğini ifade etti.

Bebeğine DNA testiyle 27 gün sonra, diğer oğluna da 3 ay sonra kavuştuğunu aktaran anne Turan, kendisinin de hastanedeki 5,5 aylık tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Evlatlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını anlatan anne Turan, şöyle devam etti:

"Haftanın 5 günü fizik tedavim var. Kız kardeşim sabahları götürüyor, getiriyor. Ondan sonra evde oturuyorum. Kız kardeşim şimdi yarı zamanlı bir yere başladı. Normalde ücretli öğretmenlik yapıyordu. Benden dolayı onu da yapamıyor. Burada bütün gün oturuyorum, çocuğumla oynuyorum. Günümüz böyle geçiyor. Kız kardeşim sağ olsun gelince dışarı çıkartıyor. Tekerlekli sandalyeye bindirip, markete indiriyor, gezdiriyor. Devletin desteğiyle geçiniyoruz."

Turan, bir an önce ayağa kalkıp eşinin mezarının bulunduğu memleketi Hatay'a dönmek istediğini, bu konuda destek beklediğini kaydetti.