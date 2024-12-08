Depremzede Çocuğun İtfaiyeci Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Depremzede Çocuğun İtfaiyeci Hayali Gerçekleşti

Emir Kartal, deprem sonrası itfaiyeci olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi, mutluluğunu paylaştı.

08.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da evleri 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve ailesiyle konteyner kentte yaşayan 11 yaşındaki Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

Deprem sonrası bölgede afetzedelere yardım çalışması yürüten Ülkem Okuyor Derneği tarafından Antakya ilçesindeki Katar 4 Konteyner Kenti'ne kurulan kütüphanede çocuklar için hayal kutusu oluşturuldu.

Hayalini resmeden yaklaşık 500 depremzede çocuk, bu dileklerini kutuya attı.

Çoğunluğu kitap ve kitaplık sahibi olmayı isteyen çocukların hayal kutusundan Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayalini resmettiği kağıdı gören dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu hayali gerçekleştirmek için Valilik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla iletişime geçti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Antakya Grup Amiri Fatih Yücedal, itfaiye eri olma hayali kuran depremzede Kartal'ı merkeze davet etti.

İtfaiye merkezine gelen Kartal, burada ekipler tarafından önce bilgilendirildi, ardından itfaiyeci üniforması giydirildi.

Temsili anonsla Kartal'ın ailesiyle yaşadığı Katar 4 Konteyner Kenti'nde yangın ihbarı yapan ekipler, öncü araca bindirdikleri çocuğu yangın mahalline götürdü.

Burada ateş yakan itfaiye erleri tarafından karşılanan ve personelin yardımıyla yangın söndürme hortumunu eline alan Kartal, alevlere müdahale etti.

İtfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirilen Kartal'a grup amiri Yücedal tarafından rozet takıldı.

"Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum"

Emir Kartal, AA muhabirine, itfaiyeci olma hayalinin her gün rüyalarına girdiğini söyledi.

Sürekli itfaiyecilikle ilgili kitaplar okuduğunu ve büyüdüğünde de itfaiyeci olmak istediğini anlatan Kartal, "Ormanlar yanmasın, oksijenimiz bitmesin ve ormanda hayvanlar ölmesin diye itfaiyeci olmak istiyorum. Bugün hayalim de gerçek oldu, çok mutluyum." dedi.

Çocuğun hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ise Emir Kartal'ın kütüphanelerindeki daimi okur olduğunu ve onu çok sevdiklerini söyledi.

Deprem psikolojisini yaşamış bir çocuğun hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Emir hayalini çok güzel anlatmıştı; ben itfaiyeci olmak ve evleri yanan insanların yangınlarını söndürmek istiyorum, hayvanlar yanmasın istiyorum, demişti. Çok da güzel hayalini çizmiş. Emir hayallerine ulaştı, Emir gibi yaklaşık 500 çocuğumuzun hayali var, elimizden geldiğince onları da yapmaya çalışacağız."

Kaynak: AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Deprem, Kartal, Eğitim, Yaşam, Çocuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremzede Çocuğun İtfaiyeci Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede Çocuğun İtfaiyeci Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.