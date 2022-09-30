DT Genel Müdürü Kurt, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DT Genel Müdürü Kurt, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi Açıklaması

30.09.2022 11:54
DT Genel Müdürü Kurt, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi Açıklaması

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2022-2023 sezonuna çok kapsamlı, çok donanımlı bir şekilde hazırlanıldığını bildirdi.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2022-2023 sezonuna çok kapsamlı, çok donanımlı bir şekilde hazırlanıldığını bildirdi.

Kurt, Küçük Tiyatro'da düzenlediği basın toplantısında, Devlet Tiyatroları olarak 2021-2022 sezonunda çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, sezonu hiç kapatmadan sahneleri özel tiyatrolarla da paylaşarak seyirciyle buluştuklarını söyledi.

Devlet Tiyatrolarının, 2022-2023 sezonunun açılışı olan ekim ayında 82 oyunla perdelerini açacağını belirten Kurt, 6'sı yerli 16'sı yabancı olmak üzere, 22 oyunun ekim ayında prömiyer yapacağını anlattı.

Kurt, ayrıca yeni sezonda Tunus, Makedonya, Arnavutluk ve Almanya'ya turneye gideceklerini aktardı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılmasıyla İstanbul'da sahne sayısının da arttığına dikkati çeken Kurt, "AKM'ye seyircilerimizin büyük teveccühü var. Kasım ayının üçüncü haftasında özel bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ülkemizde hiç yapılmamış bir festival planlıyoruz. Bunu da yakın zamanda ilan ederiz." diye konuştu.

Devlet Tiyatrolarına yeni sahneler kazandırdıklarını da dile getiren Kurt, bu sene Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün kurulacağını açıkladı.

Oyunların 1 Ekim'de başlayacağını belirten Kurt, "Repertuvarımız oldukça zengin. Bu sezon Çayyolu'nda seyirciyle buluşturacağımız iki tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi Devlet Tiyatrosunda oynanacak olan 'Sefiller'. Yine yerli yazarımız Turgay Nar'ın yazdığı 'Can Ateşinde Kanatlar' oyunumuz var. İlk defa Küçük Tiyatromuzda 'İzafiyet' adlı oyunumuz olacak." dedi.

Yeni sezon için hazırlanan oyunlar hakkında da bilgiler veren Kurt, "Devlet Tiyatromuz, önümüzdeki sezona çok kapsamlı, çok donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları, Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat kurumu. Herkesi kucaklayan bir kurumumuz. Sezonda yaklaşık 150 oyunla seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Sadece ekim ayında 82 oyun seyircimizle buluşacak." açıklamasını yaptı.

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Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak
Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Mustafa Kurt, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat DT Genel Müdürü Kurt, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: DT Genel Müdürü Kurt, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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