Devlet Tiyatroları, konteyner kentlerde çocuk oyunu sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, konteyner kentlerde çocuk oyunu sahneleyecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Defne, Hassa ve Belen ilçelerindeki konteyner kentlerde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı 'Harikalar Mutfağı' adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Oyun, çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Büyük Anadolu Turnesi kapsamında gerçekleştirilecek.

01.07.2024 13:37
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün "Hiçbir Yeri Unutmadık" temalı "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında, Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Defne, Hassa ve Belen ilçelerindeki konteyner kentlerde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Harikalar Mutfağı" adlı çocuk oyunu küçük izleyicileriyle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, huysuz "Kırıkçatal" ve iyi kalpli "Gümüşkepçe"nin eğlenceli maceralarının anlatıldığı, Ege Işık ve Haluk Işık'ın yazdığı oyunda Sıdıka Derya Gümral'ın yönettiği, Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Çağla Genç Özkaymak, Fatih Kasap, Cengiz Bodur ve İpek Abama rol alıyor.

"Harikalar Mutfağı" oyunu, Antakya'da 3 Temmuz Çarşamba günü Kore Dostluk, 4 Temmuz Perşembe günü Kızılay, 5 Temmuz Cuma günü Mobsan Habibi Neccar-2, 6 Temmuz Cumartesi günü Katar-4, 7 Temmuz Pazar günü Savunma Sanayi, 8 Temmuz Pazartesi günü Anafartalar-2 konteyner kentlerinde sahnelenecek.

Oyun, 9 Temmuz Salı günü Kırıkhan ilçesindeki Ahlatçı, 10 Temmuz Çarşamba günü Defne ilçesindeki Çekmece TOKİ/ AFAD, 11 Temmuz Perşembe günü Hassa ilçesindeki Ardışlı Şükrü Kanatlı, 12 Temmuz Cuma günü ise Belen ilçesi Orman Köy konteyner kentlerinde sahneye konulacak.

Küçük izleyicileri tiyatroyla buluşturacak oyunların tamamı saat 18.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları, konteyner kentlerde çocuk oyunu sahneleyecek - Son Dakika

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