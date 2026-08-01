Didim Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) kapsamında hazırlıklarını sürdürdüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) doğrultusunda Hazırlık ve Eşgüdüm Kurulu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, belediyenin birim amirlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve YEEP hazırlık sürecine ilişkin eğitim de düzenlendi.

Didim Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) kapsamında yürüttüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Hazırlık ve Eşgüdüm Kurulu'nun ikinci toplantısında, planın hazırlık süreci değerlendirilirken yerel yönetim hizmetlerinde eşitlik yaklaşımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Sn. Nazik Işık ile Eşit Yaşam Derneği temsilcileri Sn. Canan Aydemir Özkara ve Sn. Kamile Akay katıldı.

Program kapsamında belediyenin birim amirlerine, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık süreci ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verildi. Eğitimde, eşitlik ilkesinin belediye hizmetlerine bütüncül bir yaklaşımla nasıl yansıtılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın belediyenin gelecek vizyonu açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetim anlayışımızın merkezinde eşitlik, katılımcılık ve kapsayıcılık yer alıyor. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Yerel Eşitlik Eylem Planı ile bu anlayışı belediyemizin tüm hizmet alanlarına daha güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyoruz. Bu süreçte katkı sunan tüm paydaşlarımızla birlikte, daha eşit ve kapsayıcı bir Didim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Didim Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarını ilgili kurum ve paydaşların katkılarıyla sürdürerek, eşitlik odaklı yerel yönetim anlayışını güçlendirmeye devam edecek.