Dikeç'in Tablosu Depremzedelere Bağışlanacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dikeç'in Tablosu Depremzedelere Bağışlanacak

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Yusuf Dikeç'in atış yapacağı tablo, depremzedeler için satılacak. Ressam Hatai Abdullayev yaptı.

03.10.2024 16:01
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Yusuf Dikeç'in atış yapacağı tablo, depremzedeler için bağışlanacak

EDİRNE - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç'in portresini çizen ressam Hatai Abdullayev, tabloyu Dikeç'e ulaştırdı. Dikeç'in tablonun ortasındaki hedefe atış yapmasıyla tamamlanacak tablo, depremzedeler için satılacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, kulaklık takmadan sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapmasıyla dünya gündemine oturmuştu. Edirne'de yaşayan ressam Hatai Abdullayev, Dikeç'in bu pozunu tabloya resmederek Dikeç'e ulaştırdı. Dikeç ve Abdullayev ortak bir karar alarak sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor. Dikeç'in tablonun ortasındaki hedefe atış yapmasıyla tamamlanacak tablo, depremzedeler için satılacak.

Türkiye'ye büyük gurur yaşatan milli sporcu Dikeç'in haberlerini görünce hemen o pozu tabloya dökme kararı aldığını ve zaman kaybetmeden çizim çalışmalarına başladığını açıklayan Abdullayev, tablonun ortasında yer alan hedef noktasını boş bıraktığını ifade etti. Dikeç'le görüşüp tabloyu kendisine hediye eden Abdullayev, Dikeç'e tablonun ortasına atış teklifinde bulundu. Dikeç, bu teklife olumlu cevap vererek tabloya atış yapmayı kabul etti.

İlerleyen günlerde düzenlenecek bir organizasyonla Dikeç'in tabloya ateş edeceğini ve bu tablonun depremzedeler için satılacağını vurgulayan Abdullayev, "Depremin üzerinden zaman geçmesine rağmen acılarımız çok taze. Çok anlamı olan bu tablonun, anlamlı bir organizasyonda kullanılacak olması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Dikeç\'in Tablosu Depremzedelere Bağışlanacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dikeç'in Tablosu Depremzedelere Bağışlanacak - Son Dakika

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