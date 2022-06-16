Dinamit kullanarak Antik Kent'i havaya uçurmak istediler! Adana'da fark edilen defineciler son anda kaçtı - Son Dakika
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Dinamit kullanarak Antik Kent'i havaya uçurmak istediler! Adana'da fark edilen defineciler son anda kaçtı

16.06.2022 14:05

Adana'nın Kozan ilçesinde defineciler, Anavarza Antik Kentinde "Kral mezarı" olarak bilinen ve üzerindeki süslemeler ve ölüm sonrası sahneler ile paha biçilemeyen tarihi yapıyı dinamitle havaya uçurmak istedi. Kaya yüzeyinde 9 adet dinamik çukuru açan defineciler son anda fark edilince çareyi kaçmakta buldular.

Burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfiteatr, stadyum, suyolları, kaya mezarları ile Çukurova bölgesinin önemli bir antik kenti olan Anavarza, definecilerin gözünü kamaştırıyor.

DEFİNECİLER KAÇTI

Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, Anavarza Antik Kentinde kral mezarı olarak bilinen yapının, kayalık yüzeyine defineciler tarafından 9 adet dinamit çukuru açıldığını ancak durumun son anda fark edilmesi ve definecilerin kaçmasıyla dinamitlerin patlatılamadığını, tarihi yapının ise son anda kurtulduğunu söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TAHRİBAT ORTAYA ÇIKACAKTI"

Anavarza'da kral mezarında açılan dinamit çukurlarını tek tek gösteren Tarihçi-Yazar Cezmi Yurtsever, "Günümüzden 2 bin sene önce Roma İmparatoru Augustus'un ziyaretinden sonra hızla gelişen ve bir zaman sonra Kilikya coğrafyasını en büyük metropol kenti olan Anavarza'da önemli bir tarihi yapı vardır. Şehrin kuzeyinde dağın eteğinde kral tapınak mezarı buraya yapıldı. Bu tapınak mezarın alt kısmında mezar odası var üzerinde yazılar var en yukarıda da kabartma heykeller var. Heykeller üç bölümden oluşuyor. 1'ncisi ağlayan 3 kadın var bir kadının da elinde çocuk var orta yerde. Ölen kişinin sorguya çekilmesi var ve bir başka bölümde onun tanrılar alemine gitmesi var. Bu kabartma heykelin olduğu yer bir kral tapınak mezarıdır. Çok yakın bir zamanda burada tapınak mezarının yanında gelmişler 9 tane delik açmışlar. Bu delikler dinamitlerin konduğu yer. Dinamitler patlayınca bu kayanın ardından ölen kralın hazinesinin olduğunu ve onu bulacaklarına inanmışlar ancak amaçlarına ulaşamadan gelen haber üzerine burayı terk edip gitmişler. Çok yakın bir zamanda Anavarza Antik Kentinde kral tapınak mezarında hazine var diye düşünenlerin büyük bir tahribat bu. Anavarza, arkeologlara göre Anadolu coğrafyasında Bergama'dan Efes'ten ve Truva'dan çok daha gelişmiş Anadolu'nun en büyük antik kenti olarak kabul ediliyor. Anavarza Antik Kentinde bir kralın mezarında define aramak için yapılan bu dinamitli tertibatı patlatma olayı eğer gerçekleşseydi çok büyük bir tahribat ortaya çıkacaktı. Tarihimizi koruyalım Anavarza'ya sahip çıkalım ve Anavarza'yı iyi anlayalım" dedi.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dinamit kullanarak Antik Kent'i havaya uçurmak istediler! Adana'da fark edilen defineciler son anda kaçtı - Son Dakika

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