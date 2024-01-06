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Divriği'deki Hüma Hatun Sokağı'nda Sadece Kadın Esnaflar - Son Dakika
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Divriği'deki Hüma Hatun Sokağı'nda Sadece Kadın Esnaflar

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Hüma Hatun Sokağı, sadece kadınların işlettiği bir sokak olarak dikkat çekiyor. Restorasyonu tamamlanan sokak, turistlerin ilgisini çekiyor ve ilçe turizmine katkı sağlıyor.

06.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:05
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Bu sokaktaki tüm esnaf kadın

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve restorasyonu 2019 yılında tamamlanan Hüma Hatun Sokağı'nda sadece kadınlar esnaflık yapıyor. Sokak, birçok yönüyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve 2019 yılında restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Hüma Hatun Sokağı, birçok yönüyle Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. 12 Kadın işletmecinin çalıştırdığı sokak, gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Tarihi yapılara uygun olması amacıyla dış cepheleri kaplanan sokak görenleri büyülüyor. Ahilik kültürünü benimseyen ve yaşatmaya çalışan kadın işletmeciler, her pazartesi sabahı Baciyan-ı Rum yemini okuyarak dükkanlarının kapısını açıyor. Hayvansal gıda, kuru gıda, hediyelik eşya, aşevi, taş fırın ekmeği gibi 12 işletmeyi bünyesinde barından sokak, ilçe turizmine ve ekonomisine de katkı sunuyor.

"Divriği ilçemizin tanıtımının yapıldığı bir sokaktır"

Dükkan işletmecisi Fatma Tepe Şeker sokaktaki tüm esnafın kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Hüma Hatun Sokağı 12 esnaf kadının bulunduğu çalıştırdığı ve iş yerlerinin bulunduğu, Divriği ilçemizin tanıtımının yapıldığı bir sokaktır. Hüma Hatun 1800'lü yıllarda Divriği' de yaşamış bir hanımefendidir. O zamanlar da bir vakıf kurmuştur. O zamandan bu zamana burada bulunan dükkanlar vakıf olarak işletilmiştir. Burası valilik tarafından restore edildi. Daha sonrasında proje kapsamında 12 esnaf kadına destek çıkıldı. Burada kadınlar kendi tarlasından, bahçesinden yetiştirdiği ürünleri burada sergilediği bir sokaktır. Proje kapsamında Türkiye'de ilk olarak tanıtılan Ahi kadın esnaflar teşkilatıyız. Burada ahilik yeminimizde bulunuyor ve her Cuma bu yemini okuyoruz" dedi.

"Gelenler hep memnun kalıyor"

Dükkan İşletmecisi Zeliha Gürsoy ziyaretçilerin memnun kaldığını ifade ederek, "Burası 12 esnaf kadının çalıştığı proje bir sokaktır. Kadınlara destek verildiği için gelenler hep memnun kalıyor. Bu projeye yapana teşekkür ediyorum. Gelenler çok beğeniyor ve güzel bir proje olduğunu söylüyorlar. Bazı eksikliklerimiz de var inşallah bu eksiklikler de tamamlanacak. Burada pilavcı dükkanı, kuru gıda dükkanı, aşevi, ekmek fırını, tatlıcı, kahvaltı salonu ve hediyelik eşyacı dükkanımız bulunuyor" dedi.

"Buraya gelen insanlar bir günü dolu dolu geçirebilirler"

Turist rehberi olarak çalışan Hatice Tabak Divriği tarihini insanlara aktardığını vurgulayarak, "Buraya gelirken de misafirlerimize Divriği'nin tarihini anlatıyoruz. Yemek molası ve alışveriş molası vereceğimiz yerde tamamen kadınlar çalışıyor. Keyifle ve gururla bunu insanlara anlatıyoruz. İnsanlar Divriği'ne gelsinler, güzel yemeklerinden yesinler. Şu anda Hüma Hatun Sokağı'nda Divriği pilavcısındayız bulunuyoruz. Buraya gelen insanlar bir günü dolu dolu geçirebilirler" diye konuştu.

Divriği\'deki Hüma Hatun Sokağı\'nda Sadece Kadın Esnaflar
Kaynak: İHA
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