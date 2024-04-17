Diyarbakır'da 2024 yılında 2 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor
48. Turizm Haftası açılış programı düzenlendi
Vali Ali İhsan Su:
" Ayakta kalan 98 burç var ve ona bağlı duvarlar. Bunun 33 tanesini onarımını gerçekleştirdik. 33 tanenin onarımı devam ediyor. 32 tane iste projelendirme yaptık"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç:
" Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı oluşturulmuş, bu kapsamda konaklama tesislerine sürdürülebilir turizm sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir"
" Diyarbakır Müzesi de artık haftanın 7 günü saat 19.00'a kadar ziyaretçilere hizmet verecek"
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 48. Turizm Haftası açılış programda konuşan Vali Ali İhsan Su, "2023 yılında depreme rağmen 1 milyon 253 bin turist ile kapattık. İnşallah 2024 yılındaki hedefimiz 2 milyonu aşmak. Şimdi onun için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Yenişehir ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde 48. Turizm Haftası açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın tarihi, 12 bin 500 yıl geriye kadar gittiğini, o tarihten bugüne de 33 medeniyete ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu söyledi.
33 medeniyetin her birinin de ilde eserlerini görmek mümkün olduğunu belirten Vali Su, mevcut turizm potansiyelini iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Tarihi surların restorasyonu gerçekleştirildiğini aktaran Vali Su, "Ayakta kalan 98 burç var ve ona bağlı duvarlar. Bunun 33 tanesini onarımını gerçekleştirdik. 33 tanenin onarımı devam ediyor. 32 tane iste projelendirme yaptık. Bundan sonra yapılması çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.
"Bayramda 400 bin üzerinde misafirimiz ağırladık"
2022 yılında il genelinde 1 milyon 70 bin turist ağırlandığını hatırlatan Vali Su, şöyle konuştu:
"2023 yılında malumuz 6 Şubat felaketiyle sarsıldık. Daha sonra çalışmalara başladık, burayı destinasyondan çıkartmayın dedik ve tekrar yukarıya doğru ivmeyi kazandırdık ve 2023 yılında depreme rağmen 1 milyon 253 bin turist ile kapattık. İnşallah 2024 yılındaki hedefimiz 2 milyonu aşmak. Şimdi onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bayramda 400 bin üzerinde misafirimiz ağırladık. Bizim tescilli 48 adet ürünümüz var. 48. Turizm Haftası'nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç ise, 19 Nisan'da ilk seferi gerçekleştirilecek olan Mezopotamya Ekspresi ile Diyarbakır'daki turizm yoğunluğunun daha da artması öngörülmekte olduğunu ifade etti.
Diyarbakır'a gelenlerin uğrak noktalarından tarihin tanığı Diyarbakır Müzesi'nin de, artık haftanın 7 günü saat 19.00'a kadar ziyaretçilere hizmet vereceği müjdesini veren Genç, "Bakanlığımız öncülüğünde konaklama tesislerinin sürdürülebilir nitelikte büyümesini temin etmek üzere Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı oluşturulmuş, bu kapsamda konaklama tesislerine sürdürülebilir turizm sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir. 'Bu yıl Diyarbakır geçmiş uygarlıkların sergilendiği bir açık hava müzesidir' sloganıyla başlattığımız 48. Turizm Haftası ve turizm sezonumuzun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmeler için hayırlı, huzurlu, bereketli geçmesini dileriz" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeler takdim edildi. Program, daha sonra müzik dinletisi ve fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti.
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