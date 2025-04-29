Diyarbakır'da Dünya Dans Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır'da Dünya Dans Günü Etkinliği

Diyarbakır\'da Dünya Dans Günü Etkinliği

Dicle Üniversitesi, Dünya Dans Günü'nde dans ve müzik etkinliği düzenledi, sanatseverler ilgiyle katıldı.

29.04.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince (DÜ) "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, DÜ Devlet Konservatuvarı ile Koreoloji ve Koreografi Kulübü'nün (DÜKOK) organizasyonuyla üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 70 dans ve müzik sanatçısı ile sanatseverler katıldı.

Etkinlikte, DÜ Devlet Konservatuvarı Hevsel Dans Topluluğu ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Ankara Dans Araştırmaları (ADA), geleneksel ve çağdaş dansları sahneledi, ardından Kültür ve Sanat Topluluğu Şahmeran Erbane Grubu da erbane performansı sergiledi.

DÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Sonay Ödemiş, yaptığı açıklamada, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nün UNESCO'nun tiyatro kolu tarafından ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını anımsattı.

Programda zengin bir gösteri sunulduğunu anlatan Ödemiş, şunları kaydetti:

"İzleyicilerimizin ilgisi ve alkışlarıyla sahnede çok başarılı anlar yaşandı. Öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanması ve Diyarbakır'da sanata olan ilgiyi artırmak adına bu etkinliği çok kıymetli buluyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dileriz, bundan sonra da her 29 Nisan'da aynı coşkuyla bir araya geliriz. Bu küresel ve kültürel mirasa Diyarbakır'dan katkı sunmaktan gurur duyduk."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Dünya Dans Günü, Dünya Dans Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Dünya Dans Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dünya Dans Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.