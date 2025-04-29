Diyarbakır\'da Dünya Dans Günü Etkinliği

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince (DÜ) "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, DÜ Devlet Konservatuvarı ile Koreoloji ve Koreografi Kulübü'nün (DÜKOK) organizasyonuyla üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 70 dans ve müzik sanatçısı ile sanatseverler katıldı.

Etkinlikte, DÜ Devlet Konservatuvarı Hevsel Dans Topluluğu ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Ankara Dans Araştırmaları (ADA), geleneksel ve çağdaş dansları sahneledi, ardından Kültür ve Sanat Topluluğu Şahmeran Erbane Grubu da erbane performansı sergiledi.

DÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Sonay Ödemiş, yaptığı açıklamada, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nün UNESCO'nun tiyatro kolu tarafından ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını anımsattı.

Programda zengin bir gösteri sunulduğunu anlatan Ödemiş, şunları kaydetti:

"İzleyicilerimizin ilgisi ve alkışlarıyla sahnede çok başarılı anlar yaşandı. Öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanması ve Diyarbakır'da sanata olan ilgiyi artırmak adına bu etkinliği çok kıymetli buluyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dileriz, bundan sonra da her 29 Nisan'da aynı coşkuyla bir araya geliriz. Bu küresel ve kültürel mirasa Diyarbakır'dan katkı sunmaktan gurur duyduk."