Diyarbakır'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu Özlem Tekin Güney Kore'de anlattı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu Özlem Tekin Güney Kore'de anlattı

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Diyarbakır\'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu Özlem Tekin Güney Kore\'de anlattı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Tekin, Güney Kore'deki Dünya Hümanist Kentler Ağı 2. Genel Kurulunda kentin sürdürülebilir turizm vizyonunu paylaştı. Yerel üretici, esnaf ve mahallelerin turizmden daha fazla yararlanması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Dünya Hümanist Kentler Ağının Güney Kore'de düzenlenen 2. Genel Kuruluna katılan Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Tekin, kültürel mirasın korunmasını ve yerel ekonominin güçlendirilmesini esas alan sürdürülebilir turizm vizyonunu paylaştı.

Dünya Hümanist Kentler Ağının (World Humanistic Cities Network-WHCN) 2. Genel Kurulu, 29-31 Ekim tarihleri arasında "Değişen Bir Dünyada Kalıcı Olan Nedir?" temasıyla Güney Kore'nin Andong kentinde gerçekleştiriliyor. Kültürel mirasın korunması ve kentlerin sürdürülebilir gelişiminin ele alındığı genel kurula ağın davetiyle katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini, Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Tekin temsil etti. Genel kurul kapsamında düzenlenen "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" oturumuna katılan Tekin, Diyarbakır'ın turizm stratejisini ve bu stratejinin yerel ekonomiyle ilişkisini anlattı. Tekin, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin korunmasını esas alan turizm yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır'ın sürdürülebilir turizm vizyonu kapsamında yerel üreticilerin, esnafın ve mahallelerin turizm faaliyetlerinden daha fazla yararlanması hedefleniyor. Kültürel mirasın korunmasıyla ekonomik kalkınmayı birlikte ele alan bu yaklaşımla, turizmin sağladığı faydanın kent geneline yayılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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