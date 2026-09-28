Diyarbakır Karpuz Etkinliği\'nde 47 kilo 900 gramlık karpuzla Adil Aydın birinci oldu

Diyarbakır'da düzenlenen 16. Geleneksel Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu.

Diyarbakır'da yöre karpuzunun tanıtılması ve üreticilerin emeğinin taçlandırılması amacıyla 16. Geleneksel Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği düzenlendi. Kent protokolü ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Programda çocuklar için karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlenirken, etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise dev karpuzların yarıştığı bölüm oldu. Üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar jüri önünde tartıldı. Yarışmada 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu. İkram Atlı'nın 45 kilo 900 gramlık karpuzu ikinci, Mehmet Atlı'nın 44 kilo 500 gramlık karpuzu ise üçüncü oldu. Etkinlikte ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan müzik grubunun enstrümantal çalışması katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, çiftçilerin inatla üretmeye devam edeceğini söyledi. Alan, "Bizler de STK'larla birlikte çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz inşallah. 2026 yılı verilerine baktığımızda ilimizde 26 bin 532 dekarlık alanda 109 bin 780 tonluk bir karpuz üretimi söz konusu" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise, karpuzun çıkış noktasının ilk olarak Diyarbakır olduğunu vurguladı. Kaya, "Burası Mezopotamya. Birçok ürüne ilk beşiklik eden merkez. Karpuzda Türkiye'nin ilk tanıtıldığı bölge Diyarbakır ilimiz. Bizim hemen hemen tüm logolarımızda, Ticaret Sanayi Odamızın logosunda, Diyarbakır Valiliği'nin logosunda, hemen hemen tüm logolarımızda karpuzumuz var. Karpuzu da sadece bir bitkisel meyve olarak değil, tam da bir kültürel ürün olarak görmemiz gerekiyor ve destek vermemiz gerekiyor. Biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl bu yapılan etkinliklerde özellikle dereceye giren üreticilerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

40 yıldır karpuz üretimi yapan ve yarışmada 47 kilo 900 gramlık karpuzu ile birinci olan Adil Aydın ise mutlu olduğunu belirtti. Aydın, "Birinci olduk. Yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Diyarbakır karpuzunu tanıtmak ve Diyarbakır'ı terörle, şiddetle değil; barış içerisinde tanıtmak isteriz. Bir barış sürecimiz var. Sayın Diyarbakır Valimiz Murat Zorluoğlu'nun desteği, İl Tarım Müdürümüz Adil Alan'ın desteği ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle az da olsa, öz de olsa bu yarışma yapılıyor" dedi.

Karpuzun Dicle Nehri kenarında kumsal alanda yetiştiğini ifade eden Aydın, "Tohumu toprağa vuruluyor, torba vuruluyor, şitel şekilde. Şitelimiz büyüdükten sonra nehre vuruyoruz. Kısaca anlatayım. Bir çocuğun annesinden doğuşunu hesap edin, onun büyümesini hesap edin. Ne kadar zorluklar yaşanıyorsa, biz de bu zorlukların içerisinde bunu yetiştiriyoruz. Dediğim gibi bizim niyetimiz para değil. Nisan ayının ilk haftası tarlaya vurulur, eylülün ilk haftasında da biçilir" dedi.

Etkinlik, dereceye giren üreticilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.