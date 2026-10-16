Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde ilk 5 günde 700 bin ziyaretçi ağırlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere, ilk 5 günde 700 bin ziyaretçi katıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "5 gün boyunca düzenlemiş olduğumuz yazar buluşmaları, atölyeler, sergiler, konserlerle beraber yaklaşık olarak 700 bin sanatsevere ulaşmış olduk. Kültür Yolu Festivalimizin 9'uncu günü akşamına kadar 1 milyon sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 5'incisi, 10 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile birçok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 18 Ekim'e kadar sürecek festivalde; 14 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festival süresince, konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek.

'1 MİLYON SANATSEVERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, festivalin ilk 5 gününde yoğun katılım sağlandığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Kültür Yolu Festivali'nin 22'nci durağı kültür şehri olan Diyarbakır'ımızdı. Diyarbakır'ımızda 5 günümüzü tamamladık. Bu 5 günde 14 farklı noktada 250'ye yakın farklı etkinlikle kültür sanat etkinliğiyle vatandaşlarımızın çevre illerindeki hemşehrilerimizin gelip katılmasıyla beraber yüz binlerce kişiye ulaştık. 5 gün boyunca düzenlemiş olduğumuz yazar buluşmaları, atölyeler, sergiler, konserlerle beraber yaklaşık olarak 700 bin sanatsevere ulaşmış olduk. Kültür Yolu Festivalimizin 9'uncu günü akşamına kadar 1 milyon sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda da düzenlemiş olduğumuz etkinliklere bu yıl da hem yerelden yazarların, yerelden sanatçılarımızın katılımı daha çok kitleye hitap etmemizi sağladı. Bu anlamda da bizim geçmiş yıllara oranla daha çok sanatseverin kültürel sanatsal etkinliklere katılım sağladığını görüyoruz" dedi.

'ÇEVRE İLLERDEN DE YOĞUN KATILIM VAR'

Festival etkinliklerine yalnızca Diyarbakır'da yaşayanların değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Tekin, "Kültür ve sanat etkinliklerimize sadece Diyarbakır ilinde ikamet eden sanatseverlerimiz değil çevre illerimizden de yoğun bir şekilde hem konserlere, sergilere, yazar buluşmalarına, söyleşilere katılım olduğunu görüyoruz. Zaten bölgemizde yaşanan huzur ortamıyla beraber bir de bakanlığımız tarafından, valiliğimiz tarafından düzenlemiş olduğumuz bu tarz kültürel sanatsal etkinliklerle, festivallerle birlikte ilimizin turizm potansiyelinin de gittikçe arttığını görüyoruz. Bunun sayısal verilerimize baktığımızda, geçen yılın ilk 9 ayıyla bu yılın ilk 9 ayını kıyasladığımızda hem konaklamada hem ziyaretçi sayısında yüzde 35 oranında bir artış söz konusu. Geçen yıl konaklamamız bu tarihlerde 500 bin iken şu an 800 binlere ulaştı. Ziyaretçi sayımız 1,2 milyonken şu an 1,5 milyon ziyaretçiyi Diyarbakır'ımız ağırladı. Bu süreç devam ederken bu etkinlikler, bu huzur ortamı devam ettikçe ilimizin turizm potansiyelinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.