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Kültür Sanat

Diyarbakırlı kadınların defilesi göz kamaştırdı

Diyarbakırlı kadınların defilesi göz kamaştırdı

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi çerçevesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ne Eğitimde Ne İstihdamda yer alan genç kadınların katıldığı moda tasarım eğitimi, düzenlenen defile ile tamamlandı. Defilede, kursiyerlerin kendi tasarımlarını sergileme fırsatı buldukları belirtildi.

30.01.2024 17:51
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Diyarbakırlı kadınların defilesi göz kamaştırdı

DİYARBAKIR - Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi çerçevesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ne Eğitimde Ne İstihdamda yer alan genç kadınların katıldığı moda tasarım eğitimi, düzenlenen defile ile tamamlandı.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi çerçevesinde, DTSO iş birliğinde "Moda Tasarım" eğitimi Diyarbakır'da düzenlendi. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar; teknik eğitimlerin yanı sıra haklara erişim, kadın-erkek eşitliği, iletişim ve girişimcilik konularında da eğitimler aldı.

Yaklaşık dört ay süren temel kalıp, çizim ve bilgisayarlı moda tasarım eğitim programlarını başarıyla tamamlayan ve 1,5 aydır atölyede kendi tasarımlarını hazırlayarak üreten kursiyerler, gerçekleşen defilede tasarımlarını sergileme fırsatı buldu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 150 yıllık tarihi binaya ilk defa böyle güzel bir düzenleme yaptıkları için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaya, "2018 yılında göreve geldiğimizde oda olarak bu binada hizmet veriyorduk. 5 yıllık süre içinde yeni hizmet binamızı yaptık ve 150 yıllık bu tarihi bina ile hemen karşısında yer alan ikiz tarihi binayı girişimcilik, mesleki eğitim ve gastronomi alanlarında işlevlendirmeyi başardık. Son bir yılda Gastroinovasyon Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarla çok kısa bir süre içerisinde hem halkımızın hem işletmelerimizin kullanacağı, eğitim alabileceği, yemek tariflerini uygulayabileceği bir mekan yaptık. 2023 yılı merkezlerimiz bünyesinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığımız yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerimizi geliştirdiğimiz bir yıl oldu" dedi.

Moda tasarımcılığın kent açısından önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Kaya, "Bugün de bu çalışmalardan birinin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Moda tasarım alanında 3 dönem eğitim programı düzenledik ve 45 kişi eğitim programlarımızdan mezun oldu. 16 gencimiz bugün 1,5 aylık bir emeğin sonucunda hazırladıkları kıyafetleri bizlerle paylaşacaklar. Çok ciddi emek verdiler ve bizler de çalışmalarına destek verdik ortaklarımız ile birlikte. Moda tasarımcılığı kentimiz için çok önemlidir. Son dönemlerde Tekstil OSB'nin gelişmesiyle özellikle hazır giyim sektörü önemli bir mesafe kat etti. Yani moda tasarım eğitimi vererek kentteki işletmelerin kendi markalarını, kendi tasarımlarını oluşturacak şekilde bir çalışma yöntemi oluşturacağız" diye konuştu.

Diyarbakır Gastroinovasyon Merkezi'nde düzenlenen defileye; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan Yüksekol ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya katıldı.

Kaynak: İHA

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