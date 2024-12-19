Doç. Dr. Nilgün Şener, Global Sanat Sergisinde Türkiye\'yi Temsil Edecek

Kültür Sanat

Akademisyen ve ressam Doç. Dr. Nilgün Şener, dünya çapından 100 seçkin sanatçının yer alacağı çevrim içi sergide Türkiye'yi temsil ederek eserini uluslararası platformda izlenime sunacak.

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Şener, sanata olan tutkusuyla ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı.

Son olarak geçen yıl Güney Kore'de 1000'in üzerinde sanatçının katılımıyla düzenlenen Busan Uluslararası Sanat Festivali'nde "Silver Award" ödülünü kazanan Şener, sanat kariyerine bir başarı daha ekledi.

Şener, gelecek yıl ocak ayında Bindaas Sanatçı Grubu tarafından 36 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek "100 Seçkin Uluslararası Sanatçı Çevrimiçi Sergisi 3.0"da bir eserini dijital ortamda sergileyecek.

Sanal sergide, çeşitli stilleri, ortamları ve kültürel perspektifleri temsil eden uluslararası üne sahip 100 sanatçının eserleri yer alacak.

"100 sanatçının arasına girmek çok keyif verici"

Sergide yer alacak eseri üzerinde son çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Nilgün Şener, AA muhabirine, resme küçük yaşlarda ailesinden ve öğretmenlerinden destek alarak başladığını söyledi.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesinde tamamladığını aktaran Şener, Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulunda temel sanat ve tasarım dersleri verdiğini, sergi, çalıştay gibi etkinliklerde yer aldığını anlattı.

Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi ortamda farklı ülkelerin yarışmalarına katılım gösterdiğini belirten Şener, "Çok farklı ve güzel ortamlarda ilişkiler kurmaya başladık, özellikle yarışmalar ve uluslararası sergi düzenlemeleri için. Birkaç yıl önce Güney Kore'deki bir yarışmayı fark ettim. Eser göndermeye başladım, arka arkaya üç yıl boyunca üçüncülük, geçen yıl ikincilik, bu yıl da yine ikincilik aldım. Dünyanın dört bir yanından katılan 1120 kişi, sanatçılar ve jüri... Güzel yarışmalar bunlar." diye konuştu.

Şener, Türkiye'yi ve Kocaeli Üniversitesini temsil etmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Ödül almak sizi çok daha farklı etkinliklere ve çalışmalara itiyor. Bu arada hiç durmadığınız için farklı arayışlara giriyorsunuz. Güzel sonuçlar almak, sanatın içinde yaşayan ve hayatının büyük kısmını bu şekilde geçiren biri için keyif ve onur verici." dedi.

Gelecek yıl ocak ayında çevrim içi sergiye katılacağından bahseden Şener, "Yaklaşık 1,5 ay önce yarışmayı bildiğim için tekrar başvuruda bulundum. Yaklaşık 1 ay sonra da jüriden güzel haber geldi. Kalabalık bir grup, 36 ülke bu çevrim içi etkinliğin içinde. 100 sanatçının arasına girmek çok keyif verici. 1 Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık bir ay boyunca kendi internet sitelerinden sergiye ulaşma imkanına sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

"Hedefim, ülkemi, Kocaeli Üniversitesini çok daha fazla temsil etmek"

Şener, çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Belli çıtalar var, o çıtaları bir şekilde geçmiş bulunuyorsunuz. Hedefim, ülkemi, Kocaeli Üniversitesini çok daha fazla temsil etmek. Buradaki sanat ortamını, Türkiye'de sanatın nasıl yapıldığını, çalışıldığını, hangi ortamlar içinde olduğumuzu bir şekilde gösterebilmek çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde yollar, hız, hareket ve modern hayatın getirdiklerini eserlerinde ele almaya başladığını anlatan Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelde gece çizimleri çok fazlasıyla oluyor bende. Ancak yol teması, hız teması vazgeçilmezlerim arasına girdi. Paletimin içinde renkleri, farklı dokuları, hareketleri çizmek, benim sanat düşüncemi ortaya koyan bir durum. Kovid-19 döneminin girmesiyle aslında evde de dışarıda da geçirsek hayatın çok hızlı aktığını fark ettik. Zaman kavramının, hızın ne kadar kıymetli olduğunu, hayatın akışına kendini bırakmak yerine bazı anları yakalayabilmek gerektiğini düşünüp çalışmalarımı bu yönde devam ettiriyorum. Bir süre sonra sanırım içine biraz figürler de yerleştirmeye başlayacağım. Denemeler yapmaya başladım."