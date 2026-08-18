Doğanyol’da festival coşkusu! Çevre ilçelerden vatandaşlar akın etti

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, Doğanyol Belediye'sin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE CİDDİ KATILIM OLDU

İlçe halkının yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan sanatçılar Nevzat Soydan ve Aynur Polat, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

BAŞKAN BAY'DAN "HİZMETE DEVAM" MESAJI

Festivalde vatandaşlara hitap eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, ilçeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Başkan Bay, ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı hizmet yolunda, Doğanyollu hemşehrilerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Bay, Kültür ve Sanat etkinliklerinin ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, Doğanyol’un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendiren organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Başkan Bay, kültür ve sanat etkinliklerinin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, Doğanyol’un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendiren organizasyonlara devam edeceklerini söyledi. Yoğun katılım ve coşku içerisinde gerçekleşen 2. Doğanyol Kültür ve Sanat Festivali, müzik ve eğlence dolu anların ardından sona erdi.