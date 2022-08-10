Gurbetçiler, Erdemli esnafının yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Gurbetçiler, Erdemli esnafının yüzünü güldürüyor

10.08.2022 11:20
Gurbetçiler, Erdemli esnafının yüzünü güldürüyor

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafın yüzü, yaz aylarında bölgedeki turizm tesislerine gelen gurbetçilerle gülüyor.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafın yüzü, yaz aylarında bölgedeki turizm tesislerine gelen gurbetçilerle gülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi, Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçileri ağırlıyor.

Yaz sezonunu turizm merkezinde geçiren gurbetçiler, burada yakınlarıyla da görüşüyor. Kızkalesi'ne gelen gurbetçiler, ilçe esnafının da yüzünü güldürüyor.

Almanya'dan ailesiyle Kızkalesi'ne gelen Abdullah Yılmaz, 1971'de babası aracılığıyla Stuttgart'a gittiğini söyledi.

Uzun yıllardır farklı meslek gruplarında çalıştığını ve ailesiyle yaşamını gurbette sürdürdüğünü, ülkesinden ise hiçbir zaman kopmadığını anlatan Yılmaz, "51 sene boyunca çocuklarımı her sene Türkiye'ye getirdim. Hiçbiri gelmemezlik yapmaz. Çocuklarım hep buralarda büyüdü. Ülkelerinden hiçbir zaman ayırmadım. Çocuklar özlüyorlar. Torunlarımın bile çocukluğu burada geçiyor." diye konuştu.

Fransa'da yaşayan Yılmaz Yalçın da 50 yıl önce kardeşiyle St. Etienne kentine çalışmaya gittiklerini belirterek, "Gurbette özlem çekince buraya geliyoruz. Birkaç ay burada kalıyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz. Avrupa'daki işçiler olarak memleketimize çok düşkünüz. Hepimizde memleket hasreti var. Her sene geldiğimizde de Türkiye'nin daha güzel olmasını istiyoruz." dedi.

Avusturya'dan gelen Ersin Sürücü, dedesinin 1968'de Viyana'ya çalışmaya gitmesiyle ailesinin gurbetteki hayatının başladığını dile getirdi.

Viyana'da doğmasına rağmen ailesinin Türkiye sevgisini kendisine aşıladığını anlatan Sürücü, "Bizim oradan sonra gideceğimiz ilk yer Türkiye olacak. Türkiye'yi çok seviyoruz. Her sene de buraya geliyoruz. Memleket özlemini hissediyoruz. Günleri, ayları sayıyoruz." dedi.

Esnaf gurbetçi hareketliliğinden memnun

Yaşadıkları ülkelerden yaz tatili için Kızkalesi'ne gelen gurbetçiler, ilçe esnafının da yüzünü güldürüyor.

Hediyelik eşya satıcısı Seçgin Tunçel, gurbetçilerle işlerinin daha da hareketlendiğini dile getirdi.

Kafe işletmecisi Mehmet Özcan da hem turizm sezonu hem de gurbetçiler sayesinde yüzlerinin güldüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gurbetçiler, Erdemli esnafının yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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